Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ derrocharon amor en su más reciente viaje, este fue el destino

Los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, siguen derrochando amor en redes sociales, y una muestra de ellos son las constantes muestras de cariño entre Norma Nivia y Mateo Varela, quienes no paran de mostrar lo mucho que disfrutan de su noviazgo.

¿A dónde viajaron Norma Nivia y Mateo Varela ‘Peluche’ recientemente?

En las últimas horas, la reconocida actriz no dudó en presumir en su cuenta de Instagram el más reciente viaje que realizó junto a ‘Peluche’ a quien aprovechó para hacerle una vez más una amorosa dedicatoria.

“Un viaje más a tu lado y como todos, fue mágico, amo como disfrutamos de cada cosa, cada plan, cada día.”, escribió la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN.

Allí, la talentosa artista no dudó en manifestar su deseo de poder compartir junto a Mateo más atardeceres y amaneceres juntos en todos los rincones posibles del mundo.

De acuerdo con la publicación de Norma que obtuvo casi 30 mil corazones, el destino en el que fueron tomadas las encantadoras fotografías fue en el municipio de Nemocón, lugar en el que aprovecharon para hacer diferentes actividades en las que su conexión como pareja fue protagonista.

Norma Nivia y 'Peluche' encantaron con romántica publicación. Foto | Canal RCN.

¿Cómo va la relación de Norma Nivia y Mateo Varela exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, el también exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió responderle a la actriz con una corta frase con la que reafirmó su amor, “Contigo de la mano siempre mi amor”, escribió.

Norma Nivia y 'Peluche' presumieron su más reciente viaje. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, el romántico post de la pareja desató decenas de comentarios entre los internautas y fieles seguidores, pues una vez más ratificaron su cariño con mensajes en los que elogiaron el vínculo que han construido tras su salida de la casa más famosa del país.

Por ahora, tanto Norma como Mateo, se encuentran enfocados en sus proyectos personales, uno de ellos es poder seguir entreteniendo a sus fans con el contenido que comparten no solo en Instagram, sino en las demás plataformas digitales.