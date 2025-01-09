Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más

La organización del Festival Estéreo Picnic presentó el cartel oficial de su decimoquinta edición, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2026?

El cartel oficial incluye nombres de talla internacional y representantes de diferentes géneros musicales. En redes se destaca la llegada de artistas como Tyler, The Creator, Lorde y Sabrina Carpenter, cuyas presentaciones generan gran expectativa.

Según la organización, esta edición busca mostrar a una generación de artistas que ya conquista los principales escenarios del mundo.

En ediciones anteriores, el evento se había extendido durante cuatro días; sin embargo, para 2026 se concentrará en tres jornadas. Los promotores resaltaron que esta decisión tiene el objetivo de ofrecer una experiencia más enfocada y dinámica.

¿Cómo comprar entradas para el Festival Estéreo Picnic 2026?

La venta de boletas ya está disponible bajo la modalidad “Creyentes”, que permite a los asistentes asegurar su acceso en diferentes etapas y categorías. Los precios varían según el tipo de experiencia:

Combo 3 Días General: desde $1.199.000 en la primera etapa.

desde $1.199.000 en la primera etapa. Combo 3 Días VIP: desde $3.485.000.

desde $3.485.000. Zona de Menores 3 Días: desde $1.081.000.

Las boletas ya están disponibles bajo la modalidad “Creyentes” / (Foto de AFP)

A partir del 1 de septiembre de 2025, los clientes Aval tendrán acceso anticipado a la boletería. La venta general se abrirá el 3 de septiembre a las 10:00 a. m. en la página oficial de Ticketmaster.

¿Cuáles son los artistas que vuelven al Festival Estéreo Picnic?

El Festival Estéreo Picnic 2026 combina estrenos y regresos. Entre los debutantes, los internautas destacan a Tyler, The Creator, Lorde y Sabrina Carpenter, artistas que se suman por primera vez a la experiencia de este evento.

El Festival Estéreo Picnic 2026 combina estrenos y regresos / (Fotos de AFP)

Por otro lado, The Killers regresan tras sus recordadas presentaciones de 2013 y 2018, consolidándose como una de las bandas más queridas por el público local. También estarán de vuelta Interpol y Skrillex, artistas que ya han dejado huella en ediciones anteriores y que prometen nuevos momentos memorables en la tarima del FEP.

Con estos nombres, los internautas destacan que la edición quince se proyecta como un encuentro que ofrece diversidad musical y promete buenas experiencias.