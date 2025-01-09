Inesperada reacción de Yailin tras ser interrogada por Anuel AA

La cantante Yailin 'la más viral real'sorprendió a muchos de sus fanáticos luego de tener una inesperada reacción tras ser interrogada sobre el artista Anuel AA.

¿Qué dijo Yailin sobre el reciente reencuentro de Anuel AA con su hija Cattleya?

Hace algunas semanas, Yailin se volvió viral en redes sociales luego de mostrarse junto a su hija en un concierto de Anuel AA y publicar un emotivo video del puertorriqueño compartiendo con la niña.

Debido a que recibió muchas críticas al respecto, la dominicana fue cuestionada en entrevista por Despierta América sobre el tema, a lo que ella destacó que tenían que entender que ellos siempre van a tener un vínculo y es su hija.

"Mientras Cata siga viva, nosotros tenemos un vínculo", dijo.

¿Qué dijo Yailin tras ser interrogada sobre Anuel AA?

El periodista quiso preguntarle si podría darse una nueva oportunidad con Anuel AA en caso de que él estuviera soltero, por lo que ella decidió terminar la entrevista.

"No, eso no, porque no. Cortamos ahí", le respondió.

Posteriormente, aprovechó para indicar que sigue enfocada en su trabajo y mencionó algunos eventos en los que estará presente como la Semana de la Moda en Puerto Rico.

Cabe destacar que, recientemente la artista tuvo gran éxito con su concierto en Santiago, en República Dominicana, donde cautivó a miles de fanáticos con su presentación, entre ellos al influenciador Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que estuvo en primera fila.

Durante su presentación decidió invitar a la cantante Fariana, donde juntas interpretaron su colaboración musical "Soy mama remix" con La insuperable, cuyo videoclip tiene más de 46 millones de reproducciones en YouTube.

Por ahora, Yailin sigue enfocada en su carrera musical y en su maternidad con Cattleya, además de trabajar en nuevas canciones con las que espera cautivar a su público.

Por su parte, Anuel AA no para de deleitar a sus admiradores con sus presentaciones alrededor del mundo, preparando su próximo concierto, muy pronto en Colombia junto al colombiano Blessd, con quien se encuentra de gira.