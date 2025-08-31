Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!

Altafulla y Karina García compartieron un baile viral tras superar el millón de reproducciones en Spotify.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia
Altafulla celebró su logro musical con Karina y su hija. (Foto del Canal RCN)

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, celebró junto a Karina García y su hija mayor un logro musical.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Altafulla su éxito en Spotify?

Trago #1 LOLOLO, una canción de Dímelo Flow con la colaboración de Justin Quiles, Altafulla y Nanpa Básico, superó su primer millón de reproducciones tras un par de semanas de lanzamiento, y el barranquillero decidió festejarlo en compañía de su novia, Karina García.

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical
Con un baile, Altafulla celebró logro musical. (Foto del Canal RCN)

La pareja bailó la coreografía que ya es viral junto a Isabella, la hija mayor de la empresaria y creadora de contenido.

Así, además de demostrar sus habilidades a la hora de bailar, la pareja que nació en el reality del Canal RCN sigue evidenciando que no es cierto que estén pasando por una crisis amorosa. Todo lo contrario, están disfrutando al máximo de su relación y familia.

Un coleto como y Pirobo, canciones propias de Altafulla, también se acercan a su primer millón de reproducciones. Así que el cantante está muy feliz por el éxito que está logrando con su profesión.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el festejo que tuvo el hijo de Karina con Altafulla?

Horas antes, Altafulla compartió un video en el que se disculpaba por no poder conectarse en vivo como lo había prometido.

En el clip, el hijo menor de Karina se llevó las miradas al preguntar a Altafulla dónde pasaría la noche, ya que su apartamento aún no estaba listo. Por lo anterior, Valentino le dijo que se podía quedar en su casa.

Altafulla, Valentino
Hijo de Karina García tuvo tierno gesto con Altafulla | Foto del Canal RCN.

Ese gesto fue una evidencia clara para los internautas de la buena relación que tiene Altafulla con los hijos de Karina, algo que para ella es muy importante.

¿Por qué Altafulla se fue a vivir solo?

Otra de las noticias recientes relacionadas con el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia tiene que ver precisamente con su vivienda.

Artículos relacionados

Se conoció que Altafulla decidió alquilar un lugar para tener su estudio propio y un espacio para sus proyectos musicales. En ese momento, en tono de broma, el cantante dijo que además Karina en cualquier momento lo podía sacar de su casa.

En medio del trasteo, Altafulla y Karina subieron un video en el que trasladaron el colchón sobre el automóvil. Un instante genuino que encantó a sus fans gracias a su autenticidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Psy vuelve a ser tendencia Celebrities

Psy, creador de Gangnam Style, es arrestado por presunto uso indebido de medicamentos

El rapero surcoreano es tendencia tras revelarse que habría accedido a medicamentos de forma ilegal en 2022.

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Silvestre Dangond interpretó uno de los éxitos de Kaleth Morales en su concierto de El Campín y puso a llorar a los asistentes.

Natti Natasha sorprendió con su presencia en el primer concierto de Silvestre en El Campín. Fotos / AFP: Rodrigo Varela - Gustavo Caballero Silvestre Dangond

Natti Natasha desató la locura en El Campín: así cantó junto a Silvestre Dangond

Pese a su avanzado embarazo, Natti Natasha no quiso declinar la invitación que le hizo Silvestre de cantar juntos en Bogotá.

Lo más superlike

Jenn Muriel habló de Carolina Gómez, novia de Cossio Yeferson Cossio

Jenn Muriel reveló si le molesta que la comparen con Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio

Jenn Muriel respondió sin filtro sobre las comparaciones con la novia de su expareja Yeferson Cossio: "No compito con nadie".

Murió el periodista Alberto Padilla Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce