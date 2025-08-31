El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, celebró junto a Karina García y su hija mayor un logro musical.

¿Cómo celebró Altafulla su éxito en Spotify?

Trago #1 LOLOLO, una canción de Dímelo Flow con la colaboración de Justin Quiles, Altafulla y Nanpa Básico, superó su primer millón de reproducciones tras un par de semanas de lanzamiento, y el barranquillero decidió festejarlo en compañía de su novia, Karina García.

Con un baile, Altafulla celebró logro musical. (Foto del Canal RCN)

La pareja bailó la coreografía que ya es viral junto a Isabella, la hija mayor de la empresaria y creadora de contenido.

Así, además de demostrar sus habilidades a la hora de bailar, la pareja que nació en el reality del Canal RCN sigue evidenciando que no es cierto que estén pasando por una crisis amorosa. Todo lo contrario, están disfrutando al máximo de su relación y familia.

Un coleto como y Pirobo, canciones propias de Altafulla, también se acercan a su primer millón de reproducciones. Así que el cantante está muy feliz por el éxito que está logrando con su profesión.

¿Cuál fue el festejo que tuvo el hijo de Karina con Altafulla?

Horas antes, Altafulla compartió un video en el que se disculpaba por no poder conectarse en vivo como lo había prometido.

En el clip, el hijo menor de Karina se llevó las miradas al preguntar a Altafulla dónde pasaría la noche, ya que su apartamento aún no estaba listo. Por lo anterior, Valentino le dijo que se podía quedar en su casa.

Hijo de Karina García tuvo tierno gesto con Altafulla | Foto del Canal RCN.

Ese gesto fue una evidencia clara para los internautas de la buena relación que tiene Altafulla con los hijos de Karina, algo que para ella es muy importante.

¿Por qué Altafulla se fue a vivir solo?

Otra de las noticias recientes relacionadas con el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia tiene que ver precisamente con su vivienda.

Se conoció que Altafulla decidió alquilar un lugar para tener su estudio propio y un espacio para sus proyectos musicales. En ese momento, en tono de broma, el cantante dijo que además Karina en cualquier momento lo podía sacar de su casa.

En medio del trasteo, Altafulla y Karina subieron un video en el que trasladaron el colchón sobre el automóvil. Un instante genuino que encantó a sus fans gracias a su autenticidad.