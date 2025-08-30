Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron los preparativos para su boda a la que asistirán invitados muy exclusivos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw
Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw

El mundo del espectáculo se removió con la noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. El jugador de Kansas City Chiefs y la artista subirán al altar tras casi dos años de relación.

Artículos relacionados

Al conocerse la noticia, revelada por las celebridades en sus respectivas redes sociales, iniciaron los preparativos para lo que será, seguramente, una boda llena de lujo y glamour.

¿Quiénes son los primeros invitados de Taylor Swift y Travis Kelce a su boda?

El diario británico Daily Mail dio a conocer que la idea de la pareja es hacer una ceremonia con familiares y amigos más cercanos. “Ya están planificando y tienen muchos detalles decididos”, le dijo una fuente al rotativo inglés.

En ese orden de ideas se ha conocido que los padres de Taylor tendrán un papel fundamental en el proceso de preparación. Ellos velarán porque cada detalle salga bien y por lograr una ceremonia como la quiere y desea la cantante norteamericana.

A ellos se unirán los padres del jugador de la NFL, quienes le imprimirán a la fiesta el toque que desea Travis.

Artículos relacionados

Lo que sí está claro, según medios internacionales, es que la pareja planea una ceremonia muy espectacular, pero con un carácter familiar, por lo que la lista de invitados será muy exclusiva.

Por los lados de Taylor Swift ha trascendido que asistirían Selena Gomez, Ashley Avignone, Zoë Kravitz y Abigail Anderson, además de las hermanas Haim. Todas ellas siempre han sido muy cercanas a Swift.

Selena Gómez responde a las críticas sobre su físico.
Selena Gómez es una de las mejores amigas de Taylor Swift. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Travis, por su parte, tiene en mente llevar a la ceremonia a sus amigos de la infancia, Kumar Ferguson y Aric Jones, con quienes llegó a jugar hockey; también estaría confirmada la presencia de Ross Travis, con quien el jugador forjó una gran amistad cuando coincidieron en Kansas City Chiefs.

La fecha de la boda no está confirmada, pero podría ser hasta el otro año, ya que la temporada está por comenzar en la NFL y allí estaría muy ocupado el jugador del Kansas City. Taylor, entre tanto, planea retomar sus planes en la música tras un descanso de meses luego de su extensa gira ‘The Eras Tour’.

¿Cómo fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift?

La pedida de mano de Travis Kelce a Taylor se venía especulando desde tiempo. La pareja atravesaba un gran momento y había demostrado una gran química. Aunque tienen agendas muy apretadas, han demostrado voluntad para que la relación funcione.

Travis Kelce es el prometido de Taylor Swift
Travis Kelce planeó cada detalle antes de pedirle matrimonio a Taylor Swift. / (Foto de AFP)

En su momento, al terminar la temporada de la NFL, Travis acompañó a varios conciertos a Taylor y ella, por su parte, miró desde las gradas a su ahora prometido en distintos juegos.

Artículos relacionados

Sobre los detalles del compromiso, el Daily Mail reveló que Travis planeó todo por varios días para que saliera a la perfección. Según se conoció, antes de arrodillarse ante la artista, solicitó el permiso de los padres de ella. Igualmente, el jugador optó por una pedida de mano clásica y apegada a costumbres tradicionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard Taylor Swift

Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Taylor Swift ha tenido una vida amorosa muy agitada; desde actores hasta cantantes han sostenido romances con la estadounidense.

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

El telescopio solar Inouye logró captar por primera vez bucles de plasma en detalle, un avance que transforma el estudio del sol.

El gato quimera viral tiene pelaje dividido en dos colores perfectamente definidos. Mascotas

Así luce el gato de "dos caras" que se volvió viral en TikTok por su rareza

Un gato quimera con pelaje y ojos de dos colores distintos se hizo viral en TikTok, generando ternura y asombro en millones de usuarios.

Lo más superlike

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

La hija de Daddy Yankee impactó con su cambio físico tras dejar el consumo de azúcar; esto dicen los expertos.

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity declara a Yepes como "suyo" con interesante y divertido video. Caterin Escobar

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity sorprende al mostrar cómo “marca territorio” con Yepes

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón