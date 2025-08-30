El mundo del espectáculo se removió con la noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. El jugador de Kansas City Chiefs y la artista subirán al altar tras casi dos años de relación.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Al conocerse la noticia, revelada por las celebridades en sus respectivas redes sociales, iniciaron los preparativos para lo que será, seguramente, una boda llena de lujo y glamour.

¿Quiénes son los primeros invitados de Taylor Swift y Travis Kelce a su boda?

El diario británico Daily Mail dio a conocer que la idea de la pareja es hacer una ceremonia con familiares y amigos más cercanos. “Ya están planificando y tienen muchos detalles decididos”, le dijo una fuente al rotativo inglés.

En ese orden de ideas se ha conocido que los padres de Taylor tendrán un papel fundamental en el proceso de preparación. Ellos velarán porque cada detalle salga bien y por lograr una ceremonia como la quiere y desea la cantante norteamericana.

A ellos se unirán los padres del jugador de la NFL, quienes le imprimirán a la fiesta el toque que desea Travis.

Artículos relacionados Mafe Walker Cantante confirmaría su romance con Mafe Walker: "Estoy donde quiero estar"

Lo que sí está claro, según medios internacionales, es que la pareja planea una ceremonia muy espectacular, pero con un carácter familiar, por lo que la lista de invitados será muy exclusiva.

Por los lados de Taylor Swift ha trascendido que asistirían Selena Gomez, Ashley Avignone, Zoë Kravitz y Abigail Anderson, además de las hermanas Haim. Todas ellas siempre han sido muy cercanas a Swift.

Selena Gómez es una de las mejores amigas de Taylor Swift. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Travis, por su parte, tiene en mente llevar a la ceremonia a sus amigos de la infancia, Kumar Ferguson y Aric Jones, con quienes llegó a jugar hockey; también estaría confirmada la presencia de Ross Travis, con quien el jugador forjó una gran amistad cuando coincidieron en Kansas City Chiefs.

La fecha de la boda no está confirmada, pero podría ser hasta el otro año, ya que la temporada está por comenzar en la NFL y allí estaría muy ocupado el jugador del Kansas City. Taylor, entre tanto, planea retomar sus planes en la música tras un descanso de meses luego de su extensa gira ‘The Eras Tour’.

¿Cómo fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift?

La pedida de mano de Travis Kelce a Taylor se venía especulando desde tiempo. La pareja atravesaba un gran momento y había demostrado una gran química. Aunque tienen agendas muy apretadas, han demostrado voluntad para que la relación funcione.

Travis Kelce planeó cada detalle antes de pedirle matrimonio a Taylor Swift. / (Foto de AFP)

En su momento, al terminar la temporada de la NFL, Travis acompañó a varios conciertos a Taylor y ella, por su parte, miró desde las gradas a su ahora prometido en distintos juegos.

Artículos relacionados Taylor Swift Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Sobre los detalles del compromiso, el Daily Mail reveló que Travis planeó todo por varios días para que saliera a la perfección. Según se conoció, antes de arrodillarse ante la artista, solicitó el permiso de los padres de ella. Igualmente, el jugador optó por una pedida de mano clásica y apegada a costumbres tradicionales.