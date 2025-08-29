Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja
Yeferson Cossio sorprende al confesar que una expareja le hizo brujería. (Foto Canal RCN | Freepik: @jruiz1708).

El creador de contenido digital Yeferson Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar una inesperada revelación: una de sus exparejas sentimentales le habría hecho brujería.

Artículos relacionados

¿Por qué Yeferson Cossio afirmó que una expareja le hizo brujería?

En un reciente video que ronda en redes sociales, Yeferson Cossio reveló, en conversación con sus hermanas, que una de sus exparejas le había hecho brujería.

Según relató, en su casa encontró un anillo que nunca había visto en su vida, y aunque intentó deshacerse de él en repetidas ocasiones este accesorio siempre volvía a aparecer cerca de él.

"Ese anillo lo boté como unas 30 veces (...) Yo cambiaba de ciudad y ahí estaba, y unas cartas que me hacía ella que tenían unos rezos"

Artículos relacionados

Esta versión fue apoyada por su hermana menor, quien asustada contó que esa época fue muy extraña en su casa.

Cossio confesó que a raíz de este suceso decidió consumir yagé, una bebida ancestral muy popular entre varios grupos étnicos.

"Descubrí que una ex me estaba haciendo brujería"

¿Quién es la ex que supuestamente le hizo brujería a Yeferson Cossio?

Los seguidores de Yeferson Cossio quedaron intrigados luego de que el creador de contenido revelara que una de sus exparejas le habría hecho brujería.

Muchos pensaron de inmediato en Jenn Muriel, la relación más conocida del paisa, pero él mismo aclaró que no se trataba de ella, sino de “una ex de hace mucho tiempo”. “Yo la confronté”, contó.

Artículos relacionados

Según explicó, incluso tuvo que acudir a expertos en Cali para poder desligarse de esa energía.

Hasta ahora Cossio no ha querido dar más pistas ni revelar el nombre de la misteriosa mujer, lo que ha dejado a sus fans con la intriga y muchas teorías en redes sociales.

¿Quién es la actual pareja de Yeferson Cossio?

Vale la pena destacar que actualmente Yeferson Cossio se encuentra en una relación con la joven influenciadora Carolina Gómez, con quien se comprometió meses atrás.

Por lo pronto se desconocen detalles sobre los preparativos de su boda, pero el creador de contenido ha revelado en repetidas ocasiones que está completamente enamorado de ella y quiere un futuro a su lado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko? Talento nacional

Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

Jennifer Lopez Jennifer López

Famoso actor genera polémica al describir a Jennifer Lopez como “OK”

Un reconocido actor sorprendió al describir a Jennifer Lopez como “OK” en plena rueda de prensa, generando todo tipo de reacciones.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón