Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

El creador de contenido digital Yeferson Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores al realizar una inesperada revelación: una de sus exparejas sentimentales le habría hecho brujería.

¿Por qué Yeferson Cossio afirmó que una expareja le hizo brujería?

En un reciente video que ronda en redes sociales, Yeferson Cossio reveló, en conversación con sus hermanas, que una de sus exparejas le había hecho brujería.

Según relató, en su casa encontró un anillo que nunca había visto en su vida, y aunque intentó deshacerse de él en repetidas ocasiones este accesorio siempre volvía a aparecer cerca de él.

"Ese anillo lo boté como unas 30 veces (...) Yo cambiaba de ciudad y ahí estaba, y unas cartas que me hacía ella que tenían unos rezos"

Esta versión fue apoyada por su hermana menor, quien asustada contó que esa época fue muy extraña en su casa.

Cossio confesó que a raíz de este suceso decidió consumir yagé, una bebida ancestral muy popular entre varios grupos étnicos.

"Descubrí que una ex me estaba haciendo brujería"

¿Quién es la ex que supuestamente le hizo brujería a Yeferson Cossio?

Los seguidores de Yeferson Cossio quedaron intrigados luego de que el creador de contenido revelara que una de sus exparejas le habría hecho brujería.

Muchos pensaron de inmediato en Jenn Muriel, la relación más conocida del paisa, pero él mismo aclaró que no se trataba de ella, sino de “una ex de hace mucho tiempo”. “Yo la confronté”, contó.

Según explicó, incluso tuvo que acudir a expertos en Cali para poder desligarse de esa energía.

Hasta ahora Cossio no ha querido dar más pistas ni revelar el nombre de la misteriosa mujer, lo que ha dejado a sus fans con la intriga y muchas teorías en redes sociales.

¿Quién es la actual pareja de Yeferson Cossio?

Vale la pena destacar que actualmente Yeferson Cossio se encuentra en una relación con la joven influenciadora Carolina Gómez, con quien se comprometió meses atrás.

Por lo pronto se desconocen detalles sobre los preparativos de su boda, pero el creador de contenido ha revelado en repetidas ocasiones que está completamente enamorado de ella y quiere un futuro a su lado.