Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Taylor Swift ha tenido una vida amorosa muy agitada; desde actores hasta cantantes han sostenido romances con la estadounidense.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard
Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce. La artista estadounidense se casará con el jugador de fútbol americano tras una serie de romances que le dejaron alegrías y tristezas.

Las celebridades compartieron una publicación conjunta confirmando la noticia, de la cual ya se había especulado semanas atrás. Hasta ahora, el post anunciando el futuro matrimonio suma la impresionante cifra de 35 millones de likes.

Artículos relacionados

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, se lee en la descripción de la publicación que muestra a Travis y a Taylor en su faceta más amorosa.

Taylor Swift está en la cima de su carrera musical. A finales del 2024 concluyó su gira The Eras Tour que le permitió, no solo, afianzarse dentro de la industria, sino convertirse en la multimillonaria más joven del mundo.

Según cifras reveladas por la revista Forbes, el patrimonio de Taylor, de 35 años, alcanza los 1.100 millones de dólares

Taylor Swift
Gracias a su gira The Eras Tour, Taylor se convirtió en multimillonaria. (Foto Suzanne Cordeiro / AFP)

La estrella de la música subirá al altar con el actual jugador de Kansas City Chiefs y es buen momento para recordar los hombres que han pasado por su vida, y con los que ha protagonizado resonados romances.

¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift?

  • Joe Jonas

Taylor Swift sostuvo una pasajera relación con el integrante de los Jonas Brothers en el verano del 2008. La química no fluyó entre los artistas y la relación se acabó para siempre. Según se supo, Joe concluyó todo con una llamada que no duró más de 25 segundos.

  • Taylor Lautner

Swift tuvo una relación de poco más de dos meses con el actor estadounidense, recordado por su personaje de Jacob Black en la saga de ‘Crepúsculo’. Tras la ruptura, Taylor le habría dedicado la canción ‘Back to December’.

Artículos relacionados

  • Lucas Till

Al igual que Taylor Lautner, la relación con Lucas Till solo duró algunos meses. La química fluyó cuando salieron en el video de ‘You Belong With Me’, pero el noviazgo nunca se consolidó. Till es actor y productor, y protagonizó la serie televisiva ‘MacGyver’.

  • John Mayer

Taylor tuvo una relación con el cantante y compositor cuando apenas tenía 19 años, mientras que él tenía 32. El noviazgo duró algunos meses y dejó la canción ‘Dear John’, escrita por Swift.

  • Jake Gyllenhaal

La estrella de Hollywood, que ha hecho parte de producciones como ‘Secreto en la montaña’ y ‘De amor y otras adicciones’, salió con Taylor entre octubre de 2010 y principios del 2011.

  • Connor Kennedy

La cantante y compositora tuvo un mediático noviazgo con el nieto de Robert F. Kennedy en el verano del 2012. De aquel idilio de amor quedó la canción ‘Begin Again’, que hizo parte del álbum Red.

  • Harry Styles

El exvocalista de One Direction también hizo parte de la vida amorosa de Swift. Juntos salieron entre octubre de 2012 y finales del 2013. La relación no llegó a consolidarse, lo que dejó muy tristes a los fans de los artistas.

La relación de Taylor con Harry Styles duró algunos meses entre 2012 y 2013. Foto: AFP / Andrea Solaro
La relación de Taylor con Harry Styles duró algunos meses entre 2012 y 2013. Foto: AFP / Andrea Solaro
  • Calvin Harris

Tras pasar por relaciones cortas, la artista al fin encontró la estabilidad en el DJ y productor musical británico. Año y tres meses duró el noviazgo que llegó a ser uno de los más seguidos por la prensa rosa en su momento.

Artículos relacionados

  • Tom Hiddleston

El actor británico, reconocido por su personaje de Loki en la franquicia de Marvel, tuvo un romance de pocos meses con la artista en 2016. Al igual que anteriores relaciones, Taylor desahogó su decepción amorosa a través de la música al componer ‘Getaway Car’.

¿Con quién ha tenido Taylor Swift su relación más larga?

  • Joe Alwyn

Con Alwyn, Taylor ha tenido, hasta ahora, su relación más larga y estable. El actor y la cantante estuvieron juntos por siete años. Terminaron en 2023, al parecer, por decisión del británico, quien estaría incómodo por tener que lidiar con la gran fama de la artista norteamericana.

Joe Alwyn ha sido, hasta ahora, la pareja más estable de Taylor Swift. Foto: AFP / Geoffroy Van der Hassel
Joe Alwyn ha sido, hasta ahora, la pareja más estable de Taylor Swift. Foto: AFP / Geoffroy Van der Hassel

Tras dichas experiencias, en septiembre del 2023 el amor tocó de nuevo a la puerta de Taylor. La cantante empezó a asistir a los partidos de los Kansas City y pronto se enamoró de Travis Kelce, quien en el pasado ya había intentado conquistarla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

El telescopio solar Inouye logró captar por primera vez bucles de plasma en detalle, un avance que transforma el estudio del sol.

El gato quimera viral tiene pelaje dividido en dos colores perfectamente definidos. Mascotas

Así luce el gato de "dos caras" que se volvió viral en TikTok por su rareza

Un gato quimera con pelaje y ojos de dos colores distintos se hizo viral en TikTok, generando ternura y asombro en millones de usuarios.

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Un imitador de Justin Bieber se presentó en un bar de Las Vegas, engañó a los asistentes y generó una pérdida millonaria en solo 4 minutos.

Lo más superlike

Ana Karina Soto habló en redes sociales de la enfermedad que se está tratando actualmente. Foto / Canal RCN Ana Karina Soto

Síntomas y causas de los cálculos renales, enfermedad que padece Ana Karina Soto

Ana Karina Soto, presentadora del Canal RCN, les contó a sus seguidores que le diagnosticaron cálculos renales.

Laura González de La casa de los famosos Colombia podría tomar acciones legales en contra de quienes filtraron su conversación con Camilo Bran. Talento nacional

¿Laura G tomará acciones legales en contra de quienes filtraron audios con Camilo Bran? Esto se sabe

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón