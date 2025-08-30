Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce. La artista estadounidense se casará con el jugador de fútbol americano tras una serie de romances que le dejaron alegrías y tristezas.

Las celebridades compartieron una publicación conjunta confirmando la noticia, de la cual ya se había especulado semanas atrás. Hasta ahora, el post anunciando el futuro matrimonio suma la impresionante cifra de 35 millones de likes.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, se lee en la descripción de la publicación que muestra a Travis y a Taylor en su faceta más amorosa.

Taylor Swift está en la cima de su carrera musical. A finales del 2024 concluyó su gira The Eras Tour que le permitió, no solo, afianzarse dentro de la industria, sino convertirse en la multimillonaria más joven del mundo.

Según cifras reveladas por la revista Forbes, el patrimonio de Taylor, de 35 años, alcanza los 1.100 millones de dólares

Gracias a su gira The Eras Tour, Taylor se convirtió en multimillonaria. (Foto Suzanne Cordeiro / AFP)

La estrella de la música subirá al altar con el actual jugador de Kansas City Chiefs y es buen momento para recordar los hombres que han pasado por su vida, y con los que ha protagonizado resonados romances.

¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift?

Joe Jonas

Taylor Swift sostuvo una pasajera relación con el integrante de los Jonas Brothers en el verano del 2008. La química no fluyó entre los artistas y la relación se acabó para siempre. Según se supo, Joe concluyó todo con una llamada que no duró más de 25 segundos.

Taylor Lautner

Swift tuvo una relación de poco más de dos meses con el actor estadounidense, recordado por su personaje de Jacob Black en la saga de ‘Crepúsculo’. Tras la ruptura, Taylor le habría dedicado la canción ‘Back to December’.

Lucas Till

Al igual que Taylor Lautner, la relación con Lucas Till solo duró algunos meses. La química fluyó cuando salieron en el video de ‘You Belong With Me’, pero el noviazgo nunca se consolidó. Till es actor y productor, y protagonizó la serie televisiva ‘MacGyver’.

John Mayer

Taylor tuvo una relación con el cantante y compositor cuando apenas tenía 19 años, mientras que él tenía 32. El noviazgo duró algunos meses y dejó la canción ‘Dear John’, escrita por Swift.

Jake Gyllenhaal

La estrella de Hollywood, que ha hecho parte de producciones como ‘Secreto en la montaña’ y ‘De amor y otras adicciones’, salió con Taylor entre octubre de 2010 y principios del 2011.

Connor Kennedy

La cantante y compositora tuvo un mediático noviazgo con el nieto de Robert F. Kennedy en el verano del 2012. De aquel idilio de amor quedó la canción ‘Begin Again’, que hizo parte del álbum Red.

Harry Styles

El exvocalista de One Direction también hizo parte de la vida amorosa de Swift. Juntos salieron entre octubre de 2012 y finales del 2013. La relación no llegó a consolidarse, lo que dejó muy tristes a los fans de los artistas.

La relación de Taylor con Harry Styles duró algunos meses entre 2012 y 2013. Foto: AFP / Andrea Solaro

Calvin Harris

Tras pasar por relaciones cortas, la artista al fin encontró la estabilidad en el DJ y productor musical británico. Año y tres meses duró el noviazgo que llegó a ser uno de los más seguidos por la prensa rosa en su momento.

Tom Hiddleston

El actor británico, reconocido por su personaje de Loki en la franquicia de Marvel, tuvo un romance de pocos meses con la artista en 2016. Al igual que anteriores relaciones, Taylor desahogó su decepción amorosa a través de la música al componer ‘Getaway Car’.

¿Con quién ha tenido Taylor Swift su relación más larga?

Joe Alwyn

Con Alwyn, Taylor ha tenido, hasta ahora, su relación más larga y estable. El actor y la cantante estuvieron juntos por siete años. Terminaron en 2023, al parecer, por decisión del británico, quien estaría incómodo por tener que lidiar con la gran fama de la artista norteamericana.

Joe Alwyn ha sido, hasta ahora, la pareja más estable de Taylor Swift. Foto: AFP / Geoffroy Van der Hassel

Tras dichas experiencias, en septiembre del 2023 el amor tocó de nuevo a la puerta de Taylor. La cantante empezó a asistir a los partidos de los Kansas City y pronto se enamoró de Travis Kelce, quien en el pasado ya había intentado conquistarla.