Taylor Swift: ¿qué significa la profecía que los fans recuerdan tras su compromiso con Travis Kelce?

El compromiso de Taylor Swift no solo generó emoción entre sus seguidores, también revivió una antigua declaración de la cantante que ahora muchos consideran una profecía cumplida.

¿Cuál fue la profecía que cumplió Taylor Swift?

La unión de Taylor Swift y Travis Kelce generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Más allá del anuncio, lo que llamó la atención fue la conexión que los seguidores encontraron con ‘The Prophecy’, una de las canciones más comentadas de la artista

Taylor Swift cumplió su profecía al casarse con Travis Kelce / (Foto de AFP)

En este tema, la cantante expresa un sentimiento de desesperanza frente a su destino amoroso y pide que la “profecía” de la soledad sea cambiada. Con versos como “He estado de rodillas, cambia la profecía” o “No quiero dinero, solo quiero compañía”, la canción se convirtió en una de las más analizadas del álbum por su carga autobiográfica.

Otro detalle que llamó la atención en redes fue un video de Taylor Swift a los 17 años, donde, entre risas, dijo que no pensaba casarse antes de los 35 y que el matrimonio llegaría “tarde en la vida”.

¿Cómo fue el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con Ed Kelce, padre del jugador, la propuesta de matrimonio se llevó a cabo en el jardín de la casa de Travis unas dos semanas antes de hacerse pública. El momento fue descrito como “hermoso” y se mantuvo en secreto hasta el anuncio oficial en Instagram.

La pareja compartió una serie de fotos acompañadas de un mensaje que rápidamente se viralizó: “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasio se van a casar”, junto a un emoji de dinamita. En las imágenes también se apreció el anillo de compromiso, un diseño exclusivo en forma de Old Mine brilliant cut, creado en colaboración con la joyera Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

¿Cuál ha sido la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?

El romance entre ambos comenzó a llamar la atención en septiembre de 2023, cuando la cantante apareció en un partido de los Chiefs. Un mes después confirmaron su relación al ser fotografiados tomados de la mano tras el programa Saturday Night Live.

El romance entre Taylor Swift y Travis se consolidó con apariciones públicas / (Foto de AFP)

Desde entonces, su vínculo se consolidó con apariciones públicas, momentos virales y la participación de Kelce en un concierto de la gira The Eras Tour en Londres, en junio de 2024.

Aunque aún no se conocen detalles sobre la boda, los seguidores afirman que este compromiso marca un capítulo especial en la vida de Taylor Swift, quien, sin planearlo, terminó cumpliendo la predicción que había hecho en su adolescencia.