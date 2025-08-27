Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, y cómo empezó su historia de amor?

Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, pasó de ser una estrella en la NFL a ser protagonista en el mundo del entretenimiento.

Travis Kelce es el prometido de Taylor Swift
Travis Kelce se compromete con Taylor Swift / (Foto de AFP)

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce convirtió al jugador de los Kansas City Chiefs en uno de los nombres más buscados fuera del deporte.

¿Quién es Travis Kelce y cómo alcanzó la cima en la NFL?

Travis Michael Kelce nació en 1989 en Westlake, Ohio. Desde joven mostró inclinación por el deporte, pero su camino no estuvo exento de dificultades. Aunque en su paso por la Universidad de Cincinnati, enfrentó una suspensión, esa pausa, lejos de frenarlo, lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más destacados en la historia de la NFL.

Travis Kelce alcanzó la cima en la NFL
Travis Kelce: destacado jugador de la NFL (Foto de AFP)

En 2013 fue reclutado por los Kansas City Chiefs, equipo con el que alcanzó el éxito deportivo. Con ellos ganó múltiples títulos y dos Super Bowls, además de consolidar un lugar entre los jugadores más influyentes de la liga. Reconocido por su capacidad atlética y su carisma en ruedas de prensa, Kelce construyó una figura pública que trascendió los estadios.

Más allá del campo, los internautas lo destacan por su estilo y apariciones en listas de moda masculina. También ha participado en programas de televisión, lanzó un pódcast junto a su hermano Jason —quien también juega en la NFL— y mantiene presencia en redes sociales, lo que le permitió acercarse a audiencias distantes al fútbol americano.

¿Cómo es la vida personal y el patrimonio de Travis Kelce?

Además de ser figura de la NFL, Travis Kelce ha llamado la atención por los detalles de su vida fuera del campo. A sus 35 años mide 1,96 metros y pesa cerca de 113 kilos, una contextura que ha sido clave en su posición de tight end.

Travis Kelce llama la atención por los detalles de su vida fuera del campo.
Travis Kelce es definido como un atleta de élite y una celebridad / (Foto de AFP)

Según diferentes medios, su desempeño deportivo le ha permitido consolidar una fortuna estimada en más de 30 millones de dólares, producto de su contrato con los Kansas City Chiefs, acuerdos con marcas, apariciones en televisión y proyectos como su festival musical Kelce Jam.

Estos elementos lo perfilan no solo como un atleta de élite, sino como una celebridad que hoy combina logros deportivos, presencia mediática y una relación con una artista que lo vincula con los escenarios del pop global.

¿Cómo inició la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?

El romance comenzó en el verano de 2023, cuando Kelce asistió a un concierto de The Eras Tour con la intención de entregarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número de teléfono. Aunque en esa ocasión no logró hacerlo, la anécdota se hizo viral cuando la contó en su pódcast New Heights.

Poco después, empezaron a compartir encuentros fuera de los escenarios. Para finales de 2023, la artista ya había sido vista en las gradas apoyando a Kelce durante partidos de los Chiefs. En 2024, Swift lo acompañó en la celebración de su victoria en el Super Bowl, mientras que él viajó a distintas ciudades para verla en concierto.

El compromiso llegó en 2025, tras dos años de relación. De acuerdo con reportes en medios internacionales, Kelce diseñó junto a un joyero el anillo con el que le propuso matrimonio a Taylor Swift, cerrando así un capítulo que comenzó con una pulsera de amistad.

