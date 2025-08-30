Natti Natasha desató la locura en El Campín: así cantó junto a Silvestre Dangond

En el estadio El Campín de Bogotá tuvo lugar el primero de los dos conciertos que anunció Silvestre Dangond como parte de ‘El último baile Tour’, donde cantará sus grandes clásicos acompañado por su entrañable acordeonero Juancho de la Espriella.

¿Cuál fue la invitada internacional de Silvestre Dangond en su primer concierto en El Campín?

En su primera noche, el guajiro sorprendió al contar con una invitada de talla internacional. Juntos interpretaron un sencillo que en su momento le dio la vuelta al mundo.

Natti Natasha le agradeció a Silvestre Dangond por haberla invitado a su concierto. AFP / Marco Bello

Natti Natasha fue la invitada de lujo de Silvestre y juntos cantaron ‘Justicia’, un tema estrenado hace siete años y cuyo videoclip suma más de 800 millones de vistas en la plataforma de YouTube.

Videos compartidos en redes sociales dan cuenta del momento de la entrada de la dominicana al escenario; ni su avanzado estado de embarazo le impidió perderse esta cita con Silvestre.

En su cuenta de Instagram, Natti evidenció su felicidad por estar en El Campín y, además de agradecerle al guajiro, mostró el momento en que juntos cantan ‘Justicia’.



Ante miles de personas que asistieron al escenario deportivo, Silvestre le agradeció a la dominicana por estar en su show, pues tuvo que recorrer una gran distancia entre su lugar de residencia y la capital colombiana.

¿Quién es el padre del hijo que espera Natti Natasha?

La intérprete de éxitos como ‘No me acuerdo’ y ‘Sin pijama’ se encuentra de nuevo en la dulce espera. Hace tres meses confirmó su segundo embarazo, producto de su relación con Raphy Pina.

La noticia la dio mediante una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde se mostró subida sobre una bicicleta. Junto a la instantánea escribió: “Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan, pero nunca se cancelan".

A su vez, su esposo, quien fue mánager de Daddy Yankee, expresó: "cuando Dios dice “sí”, no hay imposibles. Un nuevo milagro, una sola promesa: serle fiel a Dios. Una familia llena de respeto y mucho amor. “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” Mateo 21:22".

Natti Natasha se encuentra actualmente embarazada de su segundo hijo /AFP: Robyn BECK

Cabe destacar que, Natti Natasha y Raphy estuvieron separados por un largo tiempo, esto debido a que él fue encarcelado por posesión ilegal de armas. Sin embargo, en mayo del 2024 recobró la libertad y pudo vivir de nuevo, tanto con su esposa como con su hija Vida Isabelle.

El productor musical tiene abierto aún su proceso judicial, pero ya goza de la libertad y seguramente disfrutará como nadie la llegada al mundo de su segundo hijo con la cantante de República Dominicana.