Yeri Mua denuncia intimidaciones en su contra y señala a un reconocido influencer

La influenciadora y cantante mexicana, Yery Mua, hizo compleja denuncia en sus redes sociales: "Cualquier cosa que me llegue a pasar".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yery Mua hizo denuncia en redes sociales
Yery Mua denuncia amenazas en su contra. (Fotos Freepik)

La cantante mexicana Yery Mua se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que hiciera una delicada denuncia a través de redes sociales.

¿Cuál fue la denuncia que hizo la cantante Yery Mua?

La reconocida cantante mexicana se hizo tendencia luego que saliera a través de redes sociales a exponer unas supuestas amenaz*s en su contra.

A través de sus historias de Instagram, la mexicana compartió supuestas pruebas de las amenaz*s que recibió de manera directa en su contra y de su familia en donde habían mensajes bastantes intimidantes.

Buenos días, manas, solo les quiero decir, después de lo que mostré, que sí, estoy impactada.

Según se observa en las diferentes imágenes, a la cantante Yery Mua le prohibían presentarse el próximo 14 de septiembre en Tijuana o de lo contrario asumiría las consecuencias.

¿A cuál influenciador señaló Yery Mua de sus amenaz*s?

Lo más grave del asunto es que la influenciadora señaló a un reconocido influenciador y streamer mexicano, Victor Ordoñez, conocido como Lonche.

Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos, que se hacen llamar los FES, por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o alrededor de mí. La neta no creo que me pase nada.

La influenciadora fue directa al señalar al conocido influenciador mexicano y a su comunidad en caso que le llegara a pasar algo.

Por si no lo sabe, en México es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte. Obviamente voy a llamar a mis abogados porque esto atravesó niveles de vi*lencia; no sé qué nexos con el narcotráfic* tengan.

Sin embargo, Yery Mua fue directa al asegurar que sentía que eran jóvenes los que estaban promoviendo ese tipo de amenaz*s en su contra por lo que no sentía miedo, pero prefería exponerlo públicamente.

"Miedo no tengo porque no debo nada a nadie. Si yo expuse a este chamaco fue porque se estaba metiendo conmigo y yo expuse una infidelidad.

¿Qué otros artistas mexicanos han sufrido ese tipo de amenaz*s antes presentarse en Tijuana?

El caso de Yery Mua por el momento no tenido respuesta por las autoridades locales mexicanas, sin embargo, su tema se ha hecho tendencia en dicho país.

Aunque la artista señala en especial a un grupo de personas, no es la primera vez que pasa este tipo de intimidaciones en contra de artistas mexicanos.

Tiempo atrás, varios famosos cantantes como Peso Pluma, Grupo Firme, Fuerza Regida, entre otros han recibido mensajes de amenaz*s para no presentarse en lugares como Tijuana entre otros.

