Katherine Porto vivió momento de pánico en avión: pasajero obligó a evacuar a todos

La actriz Katherine Porto preocupó a sus seguidores al mostrarles el susto que pasó en un avión comercial por culpa de un pasajero que amenaz* a todos.

¿Qué le pasó a la actriz Katherine Porto en avión?

La actriz compartió a través de sus historias de Instagram la odisea que vivió en un vuelo de Bucaramanga hacia Bogotá en la mañana del 31 de agosto.

Katherine grabó parte de lo que sucedió cuando un hombre se paró al frente del avión y según reportó la actriz empezó a amenazarl*s a todos lanzando comentarios intimidadores que sembraron el caos dentro de la aeronave.

Estoy en un vuelo de Bucaramanga a Bogotá y este chico nos amenz*, dice que no nos conviene viajar en este avión, qué nosotros veremos si se queda o se baja, nos amenz* y estamos encerrados en el avión.

En el video se escucha a varias personas atemorizadas pidiéndoles a los tripulantes de cabina que llamen a las autoridades para que ayuden a contrar al pasajero que lanzaba dichas amenaz*s y comentarios intimidantes.

Katherine Porto grabó el susto que vivió en avión. (Fotos Canal RCN)

¿Qué pasó con el joven que generó preocupación en avión en el que estaba Katherine Porto?

La actriz expresó la gran preocupación de todos los pasajeros en el avión, quienes intentaron bajarse de la aeronave por las amenaz*s del joven, sin embargo, al parecer la tripulación no se los permitió hasta que llegaran las autoridades.

Nos tienen aquí en el avión, al tipo no lo han bajado. Nadie quiere viajar en este avión porque no sabes qué.

Tanto fue el susto de la actriz que decidió compartir un mensaje en el que culpaba al joven que mostró en su video de cualquier cosa que llegara a pasar.

Cualquier cosa ya les dejé la cara del responsable.

Tras unos minutos, la actriz volvió a aparecer en sus historias de Instagram mostrándoles a sus seguidores que ya había bajado del avión luego que llegara la policía.

¿Cómo reaccionó Katherine Porto tras vivir gran susto en avión?

La actriz se mostró en shock y bastante sorprendida con todo lo que vivió dentro de la aeronave con el pasajero que se salió de control.

Según reveló con más calma la actriz, el joven al parecer les dijo que no lo podían dejar viajar con ellos o todos estarían en peligro.

Se subió al avión diciendo que no nos convenía que él viajara con nosotros porque él quería volver a ver a su familia y si nosotros queríamos ver a la nuestra teníamos que hacer que él no viajara.

Este video de la actriz se ha empezado a viralizar y muchos de sus seguidores le han expresado su preocupación por lo que vivió en dicho vuelo comercial.