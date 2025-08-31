Kate del Castillo reveló en una entrevista con un medio mexicano que en una práctica de buceo sintió que moriría. “Sólo escuchas tu respiración”, dijo la actriz al expresar lo que vivió en esa oportunidad.

¿Cuál fue el incidente que vivió Kate del Castillo en el mar?

De acuerdo con las declaraciones de la actriz de 52 años, en una noche de buceo con un compañero y experto se perdió, sintió que ese era el fin.

Durante una práctica de buceo, la actriz mexicana confesó que sintió que nunca volvería a ver la luz. (Foto de AFP)

Kate dijo que sólo escuchaba su voz y todo estaba oscuro, no veía nada. Por lo que su corazón empezó a palpitar más rápido. La idea de estar sola en medio del océano la asustó. En realidad, llegó a pensar que no volvería a ver la luz del sol.

En medio de ese momento angustiante, la reconocida actriz logró controlar sus emociones y usó el miedo para estabilizarse.

“El miedo te puede ayudar a tranquilizarte, a pensar, tiene que haber una salida. Después vi una lucecita, pero yo ya estaba al borde de ‘aquí me voy a quedar’. Fue terrible”, contó.

La actriz tomó esta experiencia para aprender una lección de vida y sacarle provecho al miedo.

“Siempre nos están metiendo miedo y yo creo que hay que canalizarlo. Está bien sentir miedo”, recalcó.

¿Kate del Castillo sueña con ser mamá?

En medio de su gira de promoción de su proyecto “Instintos”, la actriz mexicana además habló sobre la maternidad.

Kate fue muy clara y confesó que desde muy joven decidió no ser madre y que lleva más de tres décadas diciéndolo frente a las cámaras, por lo que no entiende la razón de que le sigan preguntando lo mismo. Dijo que su papá se quedará con el anhelo de tener un nieto de su parte.

Kate del Castillo reafirmó que no sueña con ser madre. (Foto de AFP)

En esta nueva producción, del Castillo interpreta a una mujer embarazada que debe enfrentar un encierro que pone en riesgo su vida y la de su hijo. Por lo que hablar de maternidad fue inevitable.