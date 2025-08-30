Silvestre Dangond no decepcionó y brindó lo mejor de sí en su primer concierto en el estadio El Campín como parte de ‘El último baile Tour’. El guajiro revivió sus primeros éxitos y también interpretó sus canciones más recientes.

Silvestre se juntó con su emblemático acordeonero, Juancho de la Espriella, y ofreció un show cargado de emoción, alegría y mucha música.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presencia de Natti Natasha, la artista dominicana con la que Silvestre grabó hace siete años la canción ‘Justicia’. Pese a su avanzado embarazo, la cantante no incumplió la cita en Bogotá y llenó de júbilo a todos los asistentes.

'El último baile' se denomina este tour de Silvestre Dangond. | Foto AFP: David Becker

¿Cómo fue el homenaje de Silvestre Dangond para Kaleth Morales en su concierto?

Pero eso no fue lo más emocionante de la noche. Hubo nostalgia y sentimientos encontrados cuando Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales, el cantante y compositor vallenato que murió trágicamente en agosto del 2005.

Kaleth llegó a ser considerado el ‘Rey de la Nueva Ola’ y dejó para la historia grandes canciones, una de ellas, interpretada por Silvestre.

En medio de su show en El Campín, el guajiro pasó en la pantalla grande una imagen de cuando compartió con Kaleth y acto seguido empezó a sonar ‘Todo de cabeza’. Mientras entonaba el sencillo, continuaban visualizándose las instantáneas que marcaron una entrañable amistad.

¿Qué pasó con el cantante vallenato Kaleth Morales?

Kaleth Morales, hijo del cantante Miguel Morales, falleció con apenas 21 años y en la cúspide de su carrera musical. Con ‘Vivo en el limbo’ había logrado llamar la atención de miles de fans y convertirse en un referente del folclor vallenato.

Otros temas aún son muy recordados como ‘Ella es mi todo’, ‘Siete palabras’, ‘Destrozaste mi alma’ y ‘De millón a cero’.

Su carrera fue muy efímera, pero le permitió hacerse un lugar importante en la música vallenata y Silvestre no perdió la oportunidad de recordarlo en medio de un momento muy significativo para su trayectoria dentro de la música.

Silvestre Dangond había invitado a cantar a Omar Geles antes del deceso del acordeonero | Foto AFP/ Mike Coppola

Hace escasos meses, Silvestre también perdió a otro gran amigo que le ha dado la música; se trata de Omar Geles, quien falleció en mayo del 2024. Geles logró mucha relevancia por su talento para componer y tocar el acordeón.

Geles Suárez también le compuso canciones a Silvestre, una de ellas fue ‘A blanco y negro’. De hecho, días antes de la muerte del artista, los dos compartieron en un show realizado en El Campín.

Ese deceso, al igual que el de Kaleth, marcaron para siempre a Silvestre, pero el propio cantante se ha encargado de mantener vivo el legado de estos referentes.