Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Silvestre Dangond interpretó uno de los éxitos de Kaleth Morales en su concierto de El Campín y puso a llorar a los asistentes.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice
Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice

Silvestre Dangond no decepcionó y brindó lo mejor de sí en su primer concierto en el estadio El Campín como parte de ‘El último baile Tour’. El guajiro revivió sus primeros éxitos y también interpretó sus canciones más recientes.

Artículos relacionados

Silvestre se juntó con su emblemático acordeonero, Juancho de la Espriella, y ofreció un show cargado de emoción, alegría y mucha música.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presencia de Natti Natasha, la artista dominicana con la que Silvestre grabó hace siete años la canción ‘Justicia’. Pese a su avanzado embarazo, la cantante no incumplió la cita en Bogotá y llenó de júbilo a todos los asistentes.

Silvestre Dangond
'El último baile' se denomina este tour de Silvestre Dangond. | Foto AFP: David Becker

¿Cómo fue el homenaje de Silvestre Dangond para Kaleth Morales en su concierto?

Pero eso no fue lo más emocionante de la noche. Hubo nostalgia y sentimientos encontrados cuando Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales, el cantante y compositor vallenato que murió trágicamente en agosto del 2005.

Kaleth llegó a ser considerado el ‘Rey de la Nueva Ola’ y dejó para la historia grandes canciones, una de ellas, interpretada por Silvestre.

En medio de su show en El Campín, el guajiro pasó en la pantalla grande una imagen de cuando compartió con Kaleth y acto seguido empezó a sonar ‘Todo de cabeza’. Mientras entonaba el sencillo, continuaban visualizándose las instantáneas que marcaron una entrañable amistad.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el cantante vallenato Kaleth Morales?

Kaleth Morales, hijo del cantante Miguel Morales, falleció con apenas 21 años y en la cúspide de su carrera musical. Con ‘Vivo en el limbo’ había logrado llamar la atención de miles de fans y convertirse en un referente del folclor vallenato.

Otros temas aún son muy recordados como ‘Ella es mi todo’, ‘Siete palabras’, ‘Destrozaste mi alma’ y ‘De millón a cero’.

Su carrera fue muy efímera, pero le permitió hacerse un lugar importante en la música vallenata y Silvestre no perdió la oportunidad de recordarlo en medio de un momento muy significativo para su trayectoria dentro de la música.

Silvestre Dangond
Silvestre Dangond había invitado a cantar a Omar Geles antes del deceso del acordeonero | Foto AFP/ Mike Coppola

Hace escasos meses, Silvestre también perdió a otro gran amigo que le ha dado la música; se trata de Omar Geles, quien falleció en mayo del 2024. Geles logró mucha relevancia por su talento para componer y tocar el acordeón.

Geles Suárez también le compuso canciones a Silvestre, una de ellas fue ‘A blanco y negro’. De hecho, días antes de la muerte del artista, los dos compartieron en un show realizado en El Campín.

Artículos relacionados

Ese deceso, al igual que el de Kaleth, marcaron para siempre a Silvestre, pero el propio cantante se ha encargado de mantener vivo el legado de estos referentes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Natti Natasha sorprendió con su presencia en el primer concierto de Silvestre en El Campín. Fotos / AFP: Rodrigo Varela - Gustavo Caballero Silvestre Dangond

Natti Natasha desató la locura en El Campín: así cantó junto a Silvestre Dangond

Pese a su avanzado embarazo, Natti Natasha no quiso declinar la invitación que le hizo Silvestre de cantar juntos en Bogotá.

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Anuel protagonizó curioso momento con el cantante antioqueño Blessd en medio de un show en Estados Unidos.

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Lo más superlike

¿Por qué La Liendra presumió la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima? La Liendra

La Liendra presumió la bandera de Colombia tras llegar a la cima del Nevado del Tolima

La Liendra presumió la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima donde “casi muere”.

Ana Karina Soto habló en redes sociales de la enfermedad que se está tratando actualmente. Foto / Canal RCN Ana Karina Soto

Síntomas y causas de los cálculos renales, enfermedad que padece Ana Karina Soto

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard Taylor Swift

Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón