Karina García y Camilo Brand: audios destapan fuerte desacuerdo entre ellos
Nuevos audios de Camilo Brand y Laura González salen a la luz; no habría estado de acuerdo con importante decisión de Karina García.
La polémica entre Laura González y Camilo Brand, exeditor de Karina García continúan; en las últimas horas nuevos audios del creador de contenido salieron a la luz, esta vez hablando sobre un desacuerdo que tuvo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.
¿Qué dicen los audios filtrados entre Laura González y Camilo Brand, exeditor de Karina García?
Vale la pena destacar que en el transcurso del pasado viernes 29 de agosto las redes sociales se llenaron de audios filtrados que evidenciaron la cercanía que Camilo Brand tenía con Laura González, pese a la rivalidad que existe entre la modelo y Karina García.
En esta ocasión, Camilo aconsejó a Laura no darle gusta a las fanáticas de Karina García, además de ultimar detalles para su viaje a Dubái en donde la acompañaría para la creación de contenido en videoblogs, similar al de la influenciadora paisa.
"Pero bebé, literal, no le des gusto a las Kari-fans, porque imagínate yo yéndome a Dubái"
Ante esto, Karina García se pronunció por medio de su cuenta de ‘X’ en donde, sin dar nombres propios, aseguró que “todo sale a la luz”.
¿Qué revelan los nuevos audios de Camilo Brand sobre Karina García?
Ahora bien, horas más tarde, se dio a conocer nuevos audios en los que se revelaron más detalles sobre esta polémica, pues al parecer Camilo Brand no estuvo de acuerdo con una cláusula que Deiby Colorado, mánager de Karina García, le había puesto una vez comenzaron con el proyecto de los videoblogs tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia.
"Lo último que hablamos, pues no me lo dijo ella, pero sí me lo dijo Deiby, que fue como una sugerencia de que ellos querían que el contenido de los v-logs fuera exclusivo, que fuera solo para ellos”.
Aunque Camilo accedió, no dudó en desahogarse con Laura González al comentarle que él necesitaba alimentar sus redes sociales y no solo trabajar para ellos de la forma en la que querían hacerlo.
“Entonces, pues no me parece justo Lau, porque de alguna otra forma yo también tengo que alimentar mis redes, entonces como que el hecho de que me hayan limitado en esa parte sí me molestó un montón. Obviamente Kari me paga súper bien”