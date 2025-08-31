Psy, creador de Gangnam Style, es arrestado por presunto uso indebido de medicamentos
El rapero surcoreano es tendencia tras revelarse que habría accedido a medicamentos de forma ilegal en 2022.
El cantante Psy, conocido por su canción Gangnam Style, es tendencia y protagonista de varios titulares en diferentes medios internacionales por una investigación en su contra.
¿Por qué es investigado Psy?
De acuerdo con lo divulgado por la prensa, el artista de 47 años, cuyo nombre de pila es Park Jae-sang, habría accedido a unos medicamentos de manera ilegal, por lo que estaría habría sido arrestado por la policía de Seúl. Se desconoce si ya salió del centro de reclusión, lo que se ha informado es que las autoridades de su país avanzan con las investigaciones.
Una agencia de noticias de Corea del Sur informó que la empresa que representa al artista, de la que es dueño, publicó un comunicado en el que calificó el hecho como un “error” y presentó disculpas por lo sucedido.
Se reveló que Psy tiene un trastorno crónico de sueño, por lo que debe tomar un medicamento para dormir según una prescripción médica. Sin embargo, parece que, en algunas ocasiones, personas allegadas recibieron los medicamentos a su nombre.
Los hechos que son motivo de investigación habrían ocurrido en 2022, cuando además se entregaron de manera incorrecta algunas pastillas para controlar la ansiedad. La legislación surcoreana es clara en el tema y este tipo de medicamentos no se pueden adquirir sin una receta legal por la dependencia que pueden crear.
El paciente debe acercarse personalmente al centro médico para recibir los medicamentos y con la prescripción del médico.
¿Qué pasó con Psy tras el éxito de Gangnam Style?
Ahora que el nombre de Psy vuelve a ser tendencia, los internautas se preguntan a qué se ha dedicado el artista surcoreano después del éxito de su canción a nivel mundial.
En 2012, el rapero fue viral gracias a su baile a caballo, vestido con un traje elegante de color azul, al ritmo de la letra “Oppan Gangnam Style”. Seguro la has escuchado y hasta bailado.
Con esta canción ganó a mejor video en los MTV Europe Music Awards, fue homenajeado en los American Music Awards, entre otros reconocimientos.
Tras el éxito de su canción, Psy lanzó otras canciones, pero ninguna ha podido superar los números de Gangnam Style. Luego, en 2019, fundó P Nation, una agencia de artistas de su país.