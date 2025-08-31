Psy, creador de Gangnam Style, es arrestado por presunto uso indebido de medicamentos

El cantante Psy, conocido por su canción Gangnam Style, es tendencia y protagonista de varios titulares en diferentes medios internacionales por una investigación en su contra.

¿Por qué es investigado Psy?

De acuerdo con lo divulgado por la prensa, el artista de 47 años, cuyo nombre de pila es Park Jae-sang, habría accedido a unos medicamentos de manera ilegal, por lo que estaría habría sido arrestado por la policía de Seúl. Se desconoce si ya salió del centro de reclusión, lo que se ha informado es que las autoridades de su país avanzan con las investigaciones.

El intérprete de Gangnam Style enfrenta una investigación en su país. (Foto de AFP)

Una agencia de noticias de Corea del Sur informó que la empresa que representa al artista, de la que es dueño, publicó un comunicado en el que calificó el hecho como un “error” y presentó disculpas por lo sucedido.

Se reveló que Psy tiene un trastorno crónico de sueño, por lo que debe tomar un medicamento para dormir según una prescripción médica. Sin embargo, parece que, en algunas ocasiones, personas allegadas recibieron los medicamentos a su nombre.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

Los hechos que son motivo de investigación habrían ocurrido en 2022, cuando además se entregaron de manera incorrecta algunas pastillas para controlar la ansiedad. La legislación surcoreana es clara en el tema y este tipo de medicamentos no se pueden adquirir sin una receta legal por la dependencia que pueden crear.

El paciente debe acercarse personalmente al centro médico para recibir los medicamentos y con la prescripción del médico.

El artista de Gangnam Style habría recibido medicamentos de forma ilegal. (Foto de AFP)

¿Qué pasó con Psy tras el éxito de Gangnam Style?

Ahora que el nombre de Psy vuelve a ser tendencia, los internautas se preguntan a qué se ha dedicado el artista surcoreano después del éxito de su canción a nivel mundial.

En 2012, el rapero fue viral gracias a su baile a caballo, vestido con un traje elegante de color azul, al ritmo de la letra “Oppan Gangnam Style”. Seguro la has escuchado y hasta bailado.

Artículos relacionados Shakira Polémica en concierto Shakira: mujer en silla de ruedas se levanta y baila en frente de todos

Con esta canción ganó a mejor video en los MTV Europe Music Awards, fue homenajeado en los American Music Awards, entre otros reconocimientos.

Tras el éxito de su canción, Psy lanzó otras canciones, pero ninguna ha podido superar los números de Gangnam Style. Luego, en 2019, fundó P Nation, una agencia de artistas de su país.