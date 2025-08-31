Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Psy, creador de Gangnam Style, es arrestado por presunto uso indebido de medicamentos

El rapero surcoreano es tendencia tras revelarse que habría accedido a medicamentos de forma ilegal en 2022.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Psy vuelve a ser tendencia
El cantante de Gangnam Style habría accedido a fármacos de manera ilegal. (Foto de AFP)

El cantante Psy, conocido por su canción Gangnam Style, es tendencia y protagonista de varios titulares en diferentes medios internacionales por una investigación en su contra.

Artículos relacionados

¿Por qué es investigado Psy?

De acuerdo con lo divulgado por la prensa, el artista de 47 años, cuyo nombre de pila es Park Jae-sang, habría accedido a unos medicamentos de manera ilegal, por lo que estaría habría sido arrestado por la policía de Seúl. Se desconoce si ya salió del centro de reclusión, lo que se ha informado es que las autoridades de su país avanzan con las investigaciones.

El cantante Psy es investigado en Corea del Sur
El intérprete de Gangnam Style enfrenta una investigación en su país. (Foto de AFP)

Una agencia de noticias de Corea del Sur informó que la empresa que representa al artista, de la que es dueño, publicó un comunicado en el que calificó el hecho como un “error” y presentó disculpas por lo sucedido.

Se reveló que Psy tiene un trastorno crónico de sueño, por lo que debe tomar un medicamento para dormir según una prescripción médica. Sin embargo, parece que, en algunas ocasiones, personas allegadas recibieron los medicamentos a su nombre.

Artículos relacionados

Los hechos que son motivo de investigación habrían ocurrido en 2022, cuando además se entregaron de manera incorrecta algunas pastillas para controlar la ansiedad. La legislación surcoreana es clara en el tema y este tipo de medicamentos no se pueden adquirir sin una receta legal por la dependencia que pueden crear.

El paciente debe acercarse personalmente al centro médico para recibir los medicamentos y con la prescripción del médico.

Investigan a Psy en Corea del Sur
El artista de Gangnam Style habría recibido medicamentos de forma ilegal. (Foto de AFP)

¿Qué pasó con Psy tras el éxito de Gangnam Style?

Ahora que el nombre de Psy vuelve a ser tendencia, los internautas se preguntan a qué se ha dedicado el artista surcoreano después del éxito de su canción a nivel mundial.

En 2012, el rapero fue viral gracias a su baile a caballo, vestido con un traje elegante de color azul, al ritmo de la letra “Oppan Gangnam Style”. Seguro la has escuchado y hasta bailado.

Artículos relacionados

Con esta canción ganó a mejor video en los MTV Europe Music Awards, fue homenajeado en los American Music Awards, entre otros reconocimientos.

Tras el éxito de su canción, Psy lanzó otras canciones, pero ninguna ha podido superar los números de Gangnam Style. Luego, en 2019, fundó P Nation, una agencia de artistas de su país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Silvestre Dangond interpretó uno de los éxitos de Kaleth Morales en su concierto de El Campín y puso a llorar a los asistentes.

Natti Natasha sorprendió con su presencia en el primer concierto de Silvestre en El Campín. Fotos / AFP: Rodrigo Varela - Gustavo Caballero Silvestre Dangond

Natti Natasha desató la locura en El Campín: así cantó junto a Silvestre Dangond

Pese a su avanzado embarazo, Natti Natasha no quiso declinar la invitación que le hizo Silvestre de cantar juntos en Bogotá.

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Anuel protagonizó curioso momento con el cantante antioqueño Blessd en medio de un show en Estados Unidos.

Lo más superlike

Laura de León apareció en redes con su papá Laura de León

Laura de León reapareció en redes con fotos en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

Laura de León se mostró junto a su primer amor en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante: "Te amo".

Murió el periodista Alberto Padilla Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce