Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie

La nueva serie de Harry Potter sigue actualizando su reparto, y esta vez anunció el regreso de un icónico personaje de las películas originales.

Esta nueva producción, que promete ser más fiel a los libros que las adaptaciones cinematográficas, sorprendió a los fans de este mundo mágico con la noticia del regreso de un personaje muy querido.

¿Quién es el actor que retoma su personaje en la serie de Harry Potter?

Los anuncios sobre los actores que darán vida a los personajes de Harry Potter continúan, y en esta ocasión la página oficial de Instagram de la serie confirmó nuevos integrantes del elenco.

Aunque todavía no todos los personajes han sido revelados, el último anuncio emocionó a los seguidores con el regreso de un rostro conocido de las películas originales.

Warwick Davis vuelve a interpretar al icónico profesor Filius Flitwick, encargado de la clase de Encantamientos, donde los estudiantes aprenden hechizos, movimientos de varita y la correcta pronunciación.

Warwick Davis vuelve a interpretar al icónico profesor Filius Flitwick. (Foto Gerardo Mora / AFP)

La noticia generó entusiasmo entre los fans de los libros y las películas, quienes volverán a ver a un actor que marcó la infancia de muchos.

Si bien el profesor Flitwick no es un personaje principal ni aparece con tanta frecuencia, es sumamente recordado por su relevancia en escenas clave, como la icónica corrección a Hermione y Ron: “No es leviosá, es leviosa”.

¿Quiénes son los personajes principales de Harry Potter?

Varios actores ya fueron confirmados para encarnar al famoso trío protagonista: Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley.

Otros nombres también fueron revelados: Nick Frost será Hagrid, el gigante que acompaña al trío en sus años en Hogwarts; Rory Wilmot interpretará a Neville Longbottom; John Lithgow dará vida al legendario Albus Dumbledore; Janet McTeer será la profesora McGonagall; Papa Essiedu asumirá el papel del profesor de pociones Severus Snape; y Lox Pratt será Draco Malfoy, entre otros.

La serie busca apegarse más fielmente a las descripciones físicas y de edad de los personajes según los libros, algo que tiene a los fanáticos muy ilusionados.

Además, ya fueron seleccionados actores para la familia Weasley, los Malfoy, otros profesores de Hogwarts e incluso el Ministro de Magia.

Warwick Davis es uno de los profesores de Hogwarts confirmados. (Foto Matt Winkelmeyer / AFP)

Uno de los personajes más esperados es el antagonista de la historia, Lord Voldemort, cuyo intérprete aún no ha sido revelado oficialmente, aunque rumores apuntan a que podría ser Cillian Murphy.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta, la nueva serie de Harry Potter tiene previsto su estreno en 2027 a través de HBO. La producción se encuentra en producción, y se están revelando poco a poco los actores que darán vida a los personajes más queridos de la saga.

Este ambicioso proyecto busca adaptarse con mayor fidelidad a los libros de J.K. Rowling y contará con siete temporadas, lo que permitirá explorar más a fondo las historias, los detalles y los personajes que en las películas quedaron por fuera.

La expectativa de los fans es alta, pues se trata de una de las producciones más esperadas del mundo mágico en los últimos años.