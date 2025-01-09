Marcela Reyes se tatuó con su nuevo novio y le dedicó un romántico mensaje: ¿se conoce la identidad?

Marcela Reyes se ha posicionado como una de las DJ, empresarias y creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar tener una amplia trayectoria profesional en la que ha tenido un importante éxito en su carrera musical. También, adquirió un gran reconocimiento al ser parte de una de las participantes de 'Survivor, la isla de los famosos, una producción de Canal RCN.

Además, el nombre de la DJ se ha convertido en tendencia en los últimos días tras varias publicaciones románticas que ha compartido mediante sus redes sociales en las que aún no ha revelado su identidad de su nuevo novio desde que terminó con su exesposo B-King.

Marcela Reyes se tatuó con su nueva pareja: ¿se sabe su identidad?

En los últimos días, Marcela Reyes ha generado una ola de comentarios mediante las plataformas digitales al mantener en anonimato a su pareja, pues ha generado varias publicaciones románticas en las que se detalla que disfruta de la compañía especial de su nuevo novio al que se desconoce la identidad.

Así que recientemente, la DJ compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, una romántica historia en la que confesó que se tatuó con su nuevo novio y expresó las siguientes palabras:

“Dios es maravilloso mi amor. Eres de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Nuestros tatuajes son como nuestro amor para toda la vida. Has llegado a mi vida a enseñarme tanto. Eres mi cómplice, mi amigo, mi consejero. Eres todo lo que está bien en esta vida”, añadió Marcela.

Sin duda, muchos de sus seguidores se han asombrado con esta especial publicación en la que dejó en evidencia que la DJ está atravesando por un importante momento en su vida sentimental, pues volvió a creer en el amor luego de un periodo de tiempo.

¿Quién es B-King, expareja de Marcela Reyes?

Cabe destacar que Marcela Reyes tuvo una relación con el cantante de género urbano B-King, quien ha adquirido un importante reconocimiento por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Muévete latina’, ‘Baila para mí’ y ‘Duele’.

Además, ambas celebridades se separaron en el año 2024, dejando a todos sus seguidores completamente anonadados. Posteriormente, se compartió una polémica en la que, según declaraciones en el pasado de Marcela, ocurrió una supuesta “infidelidad” por parte del artista.