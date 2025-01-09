Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y su hija sorprenden con baile navideño: "Desde septiembre se siente"

Karina García y su hija Isabella Vargas compartieron divertido video para recibir septiembre e hicieron confesión: "A buscar el estrén"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García y su hija bailando música navideña
Karina García y su hija recibieron septiembre con música navideña. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, constantemente está acaparando la atención mediática y así lo demostró recientemente.

¿Cuál fue el baile de Karina García y su hija para recibir septiembre?

La creadora de contenido, Karina García, se mostró efusiva con la llegada de un nuevo mes, septiembre, por lo que quiso expresarlo junto a su hija con un baile con música navideña.

En el video la influenciadora y su hija se encontraban entrenando y de manera efusiva expresaron una frase viral en Colombia: "Desde septiembre se siente que viene diciembre".

Seguido a esto empezaron a bailar música navideña con gran sentimiento, es tradicional en Colombia que los meses terminados en "bre" se empiecen a asociar con la temporada decembrina.

Ya se siente

Karina García reveló por qué se quitó las extensiones
Isabella Vargas y Karina García le dieron la bienvenida a septiembre con música navideña. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la confesión que hizo Karina García con la llegada de septiembre?

Junto al divertido baile la influenciadora hizo una jocosa confesión en donde les preguntó a sus seguidores si era demasiado pronto para buscar el 'estrén', así se le dice a la ropa nueva que se ponen las personas en fechas como el 24 o 31 de diciembre.

¿Será muy rápido para conseguir el estrén?

Como era de esperarse este video de Karina García y su hija no ha pasado por desapercibido y muchos de sus seguidores expresaron que se sintieron identificados con el inicio de septiembre.

Asimismo, muchos elogiaron a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y a su hija por su baile al ritmo de música navideña.

¿Por qué Karina García se ha mostrada enfocada en entrenamiento de boxeo?

Así como quedó en evidencia en el video de Karina García junto a Isabella Vargas, la influenciadora en el último mes se ha dejado ver enfocada en su entrenamiento, especialmente de boxeo.

Esto es por una razón en especial, la modelo antioqueña es una de las participantes invitadas al evento del streamer WestCol en octubre del presente año.

Karina García se enfrentará a la influenciadora mexicana Karely Ruiz en una pel*a de boxeo en la que ambas buscaran llevarse la victoria ante miles de espectadores.

Evento en el que también se enfrentarán las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes tienen grandes diferencias y hasta enemistad.

