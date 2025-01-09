El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Anahí, recordada por su papel protagónico en Rebelde, volvió a ser tema de conversación tras su reciente aparición pública. La atención, sin embargo, no se centró únicamente en el evento al que asistió, sino en su notoria delgadez, que generó preocupación entre sus seguidores.

¿Por qué preocupa el aspecto físico de Anahí?

La actriz y cantante reapareció acompañando a su hermana Marichelo en el lanzamiento de 3 Steps, un emprendimiento enfocado en salud, belleza y bienestar. Durante la presentación, Anahí habló de la importancia del cuidado integral del cuerpo como parte de un equilibrio físico y emocional.

Sin embargo, sus declaraciones quedaron en segundo plano cuando comenzaron a circular imágenes de la artista, en las que varios espectadores notaron un aspecto extremadamente delgado.

Su apariencia también llamó la atención en medios. Pedro Sola, el entrevistador de Ventaneando, habló al respecto y, luego de comparar la apariencia de Anahí con la de su hermana, afirmó que la cantante “está muy delgadita”.

El debate cobró fuerza debido a que, en el pasado, la propia artista, reconoció haber lidiado con episodios emocionales difíciles que impactaron su salud física. Para muchos de sus seguidores, las imágenes recientes despertaron la inquietud de que la intérprete pudiera revivir esos momentos complicados.

¿Qué antecedentes existen sobre la salud de Anahí?

A lo largo de su carrera, la estrella mexicana ha hablado abiertamente sobre las crisis emocionales que atravesó en su juventud y cómo estas afectaron su relación con la comida. En más de una ocasión, relató que los episodios de presión mediática y personal la llevaron a perder el control de su bienestar.

Anahí ha hablado abiertamente sobre su estado de salud / (Foto de AFP)

Aunque por ahora la artista no se ha pronunciado al respecto, cada cambio físico genera gran atención mediática y provoca comentarios de sus seguidores, quienes afirman sentirse preocupados ante la posibilidad de una recaída.

¿En qué proyectos se centra Anahí actualmente?

Tras el reencuentro de RBD en 2023, la artista anunció su retiro de los escenarios, señalando que se trataba del “último baile” de su carrera musical. Desde entonces, ha priorizado su vida personal y su rol como madre, compartiendo con frecuencia reflexiones sobre salud y bienestar.

Anahí ha priorizado su vida personal y su rol como madre / (Foto de AFP)

En cuanto a su faceta profesional, regresó a la televisión como parte del programa mexicano '¿Quién es la máscara?', y aumentó su presencia activa en redes sociales, donde interactúa con millones de seguidores mientras comparte una variedad de contenido que muestra detalles de su vida profesional y personal.