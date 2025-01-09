Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

China realizó un xenotrasplante inédito: implantaron un pulmón de cerdo en un humano con muerte cerebral, ¿un paso hacia el futuro?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano
El hombre, de 39 años de edad, se convirtió en el primer humano en tener el pulmón de un porcino. (Foto: Freepik)

China vuelve a sorprender con sus avances médicos: trasplantan un pulmón de cerdo a un hombre con muerte cerebral y revelan resultados impactantes.

¿Por qué se hizo un trasplante de pulmón de cerdo a un hombre realizado en China?

Según la revista científica Nature Medicine, un hombre de 39 años con muerte cerebral recibió el primer xenotrasplante de pulmón de cerdo, luego de que una hemorragia, a causa de su condición, le afectara gravemente su órgano.

Por este motivo, médicos del Hospital Universitario First Affiliated, en China, basados en estudios y experiencias previas con trasplantes de órganos porcinos, decidieron realizar la intervención.

Cerdo en una granja
El primer xenotrasplante de pulmón de cerdo a un hombre con muerte cerebral fue exitoso por pocas horas. (Foto: Freepik)

¿Qué resultados dejó el primer trasplante de pulmón de cerdo a humano?

Aunque en las primeras horas del xenotrasplante no se presentó rechazo, al día siguiente el paciente comenzó a sufrir complicaciones y, por petición de su familia, el experimento fue detenido.

Para los médicos, fue un gran logro tener una avance en este tipo de procedimientos que podrían salvar a la humanidad.

Aprenderemos algo de esto, pero no estoy totalmente convencido de que esto realmente abra las puertas para realizar ensayos más grandes, solo basándome en lo que observamos aquí”, afirmó el doctor Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director del Instituto Torácico Canning de Northwestern Medicine.

Médico revisa una radiografía de pulmones
Aunque el xenotrasplante no dio buenos resultados, científicos no dudan de que a futuro sea posible otras intervenciones. (Foto: Freepik)

¿Existen personas viviendo con órganos de animales?

La ciencia y los avances médicos no han dejado de sorprender, y para el momento, existen dos personas que han logrado sobrevivir con órganos de cerdo.

Uno de los casos de mayor éxito es el de Tim Andrews, de 66 años, quien le trasplantaron un riñón de cerdo modificado genéticamente como parte de un ensayo clínico autorizado por la FDA.

El órgano comenzó a funcionar de inmediato, produciendo orina en el quirófano, y Andrews fue dado de alta pocos días después, libre de diálisis y bajo estricta supervisión médica.

Junto a él, también se encuentra Towana Looney, quien recibió una cirugía similar en Nueva York. Pero a diferencia de Andrews, a comienzos de 2025, su riñón dejo de funcionar tras tenerlo en su cuerpo 4 meses y 9 días.

Con estos ejemplos, los investigadores buscan que los xenotrasplantes puedan ser exitosos en un futuro y así ofrecer órganos de manera prácticamente ilimitada, poniendo fin a las listas de espera.

