¿Qué es el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad que padece una candidata de Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, arrancó con fuerza y las historias de varias candidatas han conmovido al país. Entre ellas destaca una llena de valentía y resiliencia: la de una participante que padece lupus eritematoso sistémico.

¿Cuál es la candidata de Miss Universe Colombia, el reality, qué tiene lupus eritematoso sistémico?

Se trata de Dairy Gutiérrez, una joven de 24 años, modelo profesional y contadora pública, quien participó durante el primer capítulo del programa por la banda del Departamento del Huila.

Sin embargo, aunque se destacó con gran esplendor, fue Adriana Lucía Risco, quien finalmente se llevó la banda.

La joven, que se ha descrito como una mujer empática y comprometida con sus labores, ha manifestado que estas cualidades que la identifican hoy día han sido en parte a la enfermedad que padece desde hace varios años: el lupus eritematoso sistémico.

¿Qué es el lupus eritematoso sistémico?

De acuerdo a estudios científicos, el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmunitaria. Es decir, que esta se da cuando el sistema inmunitario del cuerpo por error ataca el tejido sano y puede llegar a afectar algunos órganos como los riñones, el cerebro, la piel y las articulaciones.

El LES, por sus siglas abreviadas, es más común en mujeres que en hombres y puede presentarse a cualquier edad; no obstante, es más frecuente que sea entre los 15 y 44 años de vida.

¿Cuáles son los síntomas del lupus eritematoso sistémico?

Los síntomas pueden variar en las personas, pero el más frecuente es el dolor articular que genera hinchazón y podría generar artritis.

Otros síntomas serían:

Pérdida del cabello

Pérdida de peso

Fiebre

Fatiga

Úlceras bucales

Dolores abdominales

Hinchazón de las piernas

Convulsiones

Problemas de la visión

Erupciones cutáneas

El lupus eritematoso sistémico afecta las articulaciones y puede generar artritis. (Foto: Freepik)

¿Existe algún tratamiento para el lupus eritematoso sistémico?

Aunque esta enfermedad no tiene cura, existen diversos tratamientos que ayudan a controlar los síntomas.

Para los síntomas que afectan órganos de gran vitalidad como el corazón, cerebro, riñones o pulmones, deben ser tratados con especialistas.

Y para aquellos que son más leves, existen ciertos medicamentos como el micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida y valcosporin.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta si padezco de lupus eritematoso sistémico?

Las recomendaciones son siempre usar bloqueador solar y buena indumentaria para cuando se expone al sol. De igual manera, es importante no fumar y beber alcohol durante el tratamiento y estar al día con las vacunas.

Seguir estas recomendaciones le permitirán tenar una vida placentera, así como Dairy, la candidata a Miss Universe Colombia, el reality, ha logrado sobrellevar esta enfermedad y demostrar con determinación que todo se puede.