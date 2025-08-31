Ella es Adriana Lucía Risco, la candidata de Huila en Miss Universe Colombia, el reality

Adriana Lucía Risco, es la representante del departamento del Huila en Miss Universe Colombia, el reality. Aquí te contamos detalles sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Adriana Lucía Risco, la candidata de Huila en Miss Universe Colombia, el reality?

Adriana Lucía Risco, candidata por el Huila, es una mujer auténtica, resiliente y llena de empatía que ha convertido las pruebas de la vida en motores de crecimiento personal. De raíces colombianas y cubanas, se reconoce como una morena atlética y orgullosa de su herencia afro, que refleja en su piel y su cabello la diversidad y fuerza cultural del país.

Su historia está marcada por momentos difíciles que moldearon su carácter. El más duro fue cuando su padre estuvo al borde de la muerte por un cáncer de garganta, situación que también llevó a su hermano a una profunda depresión.

Pese al dolor, Adriana y su familia lograron superar esa etapa con fe, unión y amor, aprendiendo a valorar la vida y la fortaleza familiar. Esa experiencia le enseñó a transformar las adversidades en oportunidades y a abrazar cada cicatriz como una lección.

¿A qué se dedica Adriana Lucía Risco, candidata de Huila en Miss Universe Colombia, el reality?

Con una preparación constante, Adriana combina su formación en certámenes de belleza con el deporte y la disciplina. Practica taekwondo, realiza actividad física varias veces a la semana y trabaja en su crecimiento físico, mental y emocional.

Para ella, estos procesos han sido mucho más que un concurso: una oportunidad de autodescubrimiento y de convivir con mujeres de distintas personalidades, reconociendo en cada encuentro un aprendizaje.

Lo que más la enorgullece es la mujer en la que se ha convertido: resiliente, consciente y agradecida. Reconoce que su mayor reto ha sido luchar contra la sensación de no ser suficiente, aprendiendo a valorar lo que entrega con amor a su familia y a los demás.

Hoy se proyecta como una candidata que no solo busca la corona, sino que desea inspirar desde su autenticidad y sus vivencias.

¿Cuál es el propósito de Adriana Lucía Risco, la candidata de Huila en Miss Universe Colombia, el reality?

Adriana también quiere resaltar lo mejor de su tierra: la perseverancia y creatividad de la gente huilense, la riqueza de sus paisajes, su café de reconocimiento mundial y la fuerza de sus mujeres, empoderadas y soñadoras.

Representar al Huila y a Colombia sería, para ella, llevar un mensaje de esperanza y fe: mostrarle al mundo que los sueños se cumplen cuando se trabajan con disciplina, amor y gratitud.

Su propósito es claro: usar la visibilidad de la corona como un espacio para motivar a quienes enfrentan depresión, ansiedad o inseguridades, demostrando que siempre hay una luz dispuesta a encenderse. En sus palabras, la verdadera misión de una reina está en servir, inspirar y abrir caminos de transformación.