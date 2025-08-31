Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Claudia Bahamón sabe de reinados?, la presentadora recordó el día que trabajó en uno de ellos

Claudia Bahamón reveló con nostalgia que empezó en la televisión gracias a un reinado, algo que no todos sabían.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón
¿Claudia Bahamón sabe de reinados?, la presentadora recordó el día que trabajó | Foto del Canal RCN.

Arrancó Miss Universe Colombia, el reality, y la presentadora Claudia Bahamón capturó las miradas por su aparición en el formato que se transmite en el Canal RCN para elegir a la soberana que va a representar al país en Miss Universe, en Tailandia.

Claudia Bahamón, como presentadora y productora del reality, expresó que buscan una reina íntegra y que, por eso, las pruebas no van a ir más allá de lo común.

Mientras avanza la competencia, hace poco la también conductora de MasterChef Celebrity retrocedió al pasado y recordó que su primer trabajo en televisión fue para un reinado.

¿Cuál fue el primer trabajo de Claudia Bahamón en un reinado?

En charla con La FM, Claudia Bahamón retrocedió años atrás y comentó que ejerció su carrera de arquitecta en el Canal RCN. De acuerdo con la presentadora, antes de dedicarse a hablar frente a las pantallas de TV, trabajó como diseñadora para un reinado.

Por tal razón, se encuentra muy feliz con el proyecto de Miss Universe Colombia, el reality.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón trabajó como arquitecta | Foto del Canal RCN.

"Estoy contenta de presentar el reinado. Hay un tema que me parece muy bonito y es que, de verdad, me da nostalgia acordarme que yo empecé en televisión gracias a un reinado. No es del desconocimiento de mucha gente que yo soy arquitecta y que comencé haciendo arquitectura, haciendo la escenografía para proyectos del Canal RCN", reveló Claudia Bahamón.

¿En cuál reinado trabajó Claudia Bahamón como arquitecta?

En la misma vertiente, la host de TV dijo que uno de los proyectos en los que trabajó como arquitecta fue el reinado del año 2001, allí fue parte del equipo de montaje y escenografía cuando ganó Vanessa Alexandra Mendoza.

Claudia Bahamón
A Claudia Bahamón le alegra presentar Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Incluso, la presentadora rememoró que en dicho año participó en el reinado nacional una prima de ella, quien se llama Juanita Martínez Bahamón, es decir que Claudia tiene conocimiento de cómo mostrar una competencia de belleza como lo es Miss Universe Colombia, el reality.

 

En cuanto al reality, se desarrollará en 10 capítulo. La final será el domingo 28 de septiembre en vivo.

