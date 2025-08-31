A sus 104 años, muere veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 Récords Guinness

Este domingo 31 de agosto se conoció la noticia de que María Koltakova, una mujer rusa de 104 años conocida como ‘La abuela de hierro’, falleció. María era recordada no solo por su participación en la Segunda Guerra Mundial, sino también por batir 16 Récords Guinness con más de 90 años con deportes extremos como paracaidismo y vuelo en globo.

¿Cómo se supo de la muerte de ‘La abuela de hierro?

La noticia la dio el gobernador de la región rusa de Voronezh, Alexandr Gúsev, quien la recordó como una personalidad legendaria que deja un gran legado en todo el mundo.

“Su carácter combativo no le permitía estar al margen de todos los sucesos importantes de los tiempos de paz. Incluso a la edad más avanzada, demostraba de qué es capaz una persona empeñada en lograr su objetivo” escribió el hombre en su cuenta de Telegram.

De acuerdo con medios internacionales, aún se desconocen las causas de la muerte, pues las autoridades no lo han informado oficialmente.

¿Cuál fue el legado de María Koltakova en su país y el mundo?

María Koltakova fue una extraordinaria veterana rusa de la Segunda Guerra Mundial, voluntaria en el Ejército Rojo desde 1942, donde sirvió en un batallón sanitario.

Durante la Batalla de Kursk, resultó herida, pero siguió luchando y llegó a rescatar a más de 300 soldados heridos del campo de batalla. También participó en la liberación de Polonia, Ucrania y Checoslovaquia.

Tras el conflicto, María se convirtió en un símbolo de coraje y determinación. Desde 2015 acumuló al menos 16 récords en el Libro de Récords de Rusia, superando los 90 años realizando actividades extremas como paracaidismo, buceo, vuelos en globo, pilotaje de diversos aviones y hasta manejo de un tanque T-72.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la tauromaquia: muere joven torero tras ser embestido en plena corrida

A los 99 años, se convirtió en la persona de mayor edad en pilotear un avión de combate Su-34 en un simulador, realizando maniobras acrobáticas sin soltar el control, noticia que fue difundida por varios medios digitales.