Salomé Rodríguez envía tierno mensaje de cumpleaños a su tío David Ospina

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 400 mil seguidores, la deportista y bailarina colombiana, Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria y modelo Daniela Ospina, suele publicar fotos y videos de sus actividades profesionales, pero también familiares.

Artículos relacionados Daniela Ospina Daniela Ospina revela cómo educa a sus hijos en un mundo lleno de apariencias: ¿qué dijo de Salomé?

En esta oportunidad, por ejemplo, al medio día de este domingo 31 de agosto, la niña de 12 años publicó una tierna foto con su tío David Ospina, el arquero profesional de Nacional y de la Selección Colombia, para celebrar su cumpleaños número 37.

¿Cuál fue el mensaje de cumpleaños que le dejó Salomé Rodríguez a su tío David Ospina?

Se trata de una postal en la que el deportista y ella lucen las camisetas del equipo paisa en el que juega y se están dando un abrazo. Además, por la medalla que David tiene colgada, parece que la foto fue tomada cuando el equipo salió campeón el año pasado. En el texto de la historia, Salomé le dejó su mensaje al tío.

“Feliz cumple, Titi. Te amo mucho [emoji de corazón] @d_ospina1” escribió la famosa niña colombiana.

La mamá de Salomé, hermana de David, Daniela Ospina, tampoco se quedó atrás con su felicitación para el arquero. La bella empresaria lo grabó en el televisor cuando salía cantando el himno para el partido que se disputa el día de hoy de Nacional vs. Envigado.

Daniela acompañó el clip con algunos emojis de celebración de cumpleaños y en voz en off se escucha cómo le dice “quinceañero” en tono de festejo.

En los comentarios de las dos historias, los internautas no dejan de halagar a los integrantes de esta familia por su belleza, el cariño que se tienen y el talento en cada una de las disciplinas que desempeñan.

La película cuenta con testimonios exclusivos de David Ospina y Edwin Cardona, referentes que dejaron huella en la historia verdolaga. Foto AFP/ Miguel Medina

¿Cómo ha sido la vida de David Ospina hasta ahora a sus 37 años?

Nacido en Medellín en 1988, comenzó su carrera en las inferiores de Atlético Nacional, donde debutó como profesional en 2005 y se consagró campeón siendo el arquero más joven en lograrlo, con apenas 19 años. Desde allí dio el salto a Europa en 2008 con el OGC Nice en Francia, donde se consolidó como titular. En 2014 fue fichado por el Arsenal, convirtiéndose en el primer arquero colombiano en jugar en la Premier League, y ganó dos Copas FA y tres Community Shields.

Luego pasó al Napoli, donde obtuvo la Copa Italia 2019-20, y en 2022 se vinculó al Al-Nassr de Arabia Saudita. En 2024 regresó a su país y a Atlético Nacional, donde ha continuado sumando títulos, incluido el más reciente en la Superliga de Colombia.

Ospina debutó con la Selección Colombia en febrero de 2007, a los 18 años, y se convirtió en el guardameta con más partidos en la historia del equipo nacional. Participó en varias Copas América y Mundiales, siendo figura clave en las eliminatorias y torneos grandes.

Artículos relacionados Daniela Ospina Daniela Ospina explicó por qué ya no muestra a su hija Salomé en redes sociales

Fue reconocido como jugador del partido en enfrentamientos de la Copa América Centenario 2016 y la edición 2021. Además, obtuvo medallas en torneos juveniles como los Juegos Bolivarianos 2005 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006.