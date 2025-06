La modelo Daniela Ospina volvió a llamar la atención en redes sociales, luego de que hiciera una inesperada revelación en la que dio a conocer la razón por la que desde hace un tiempo prefiere mantener en privado a su hija Salomé, fruto de su relación con el deportista James Rodríguez.

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuesta de Instagram, muchos de sus seguidores se mostraron interesados en conocer la razón por la que últimamente su hija Salomé no aparece en sus publicaciones, curiosidad que la llevó a explicar por qué ahora prefiere mantenerla alejada de estas plataformas digitales.

“Salo está súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio uno como mamá no quiere leer nada feo o que no sea verdad acerca de sus hijos. Entiendo que esta es una red libre de opinar, pero también qué pereza leer lo que no es”, fueron las palabras de la también empresaria que agregó que todo lo que viven lo hace de manera privada.