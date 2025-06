Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir, en las últimas horas, un particular video en sus redes sociales en el que muestra un momento de su rutina diaria.

¿Por qué Shakira compartió video desde la ducha de su baño?

La exitosa cantante barranquillera, que actualmente acumula más de 90 millones de seguidores en Instagram, publicó una grabación desde su ducha para presentar Ísima, su nueva línea de productos capilares.

En la publicación que rápidamente llamó la atención de los internautas, la artista aparece con el cabello mojado mientras aplica uno de los productos de la colección: el champú Riquísima, elaborado con extracto de sábila mexicana. “Bienvenidos a mi ducha”, dice la intérprete al principio del video.

Mientras aplica el champú, la cantante colombiana aprovecha para hablar de las múltiples propiedades del producto, “huele muy bien y limpia muy bien, pero no lo reseca. Puedes sentir que no maltrata tu cabello por los aceites que usa, es lo suficiente para limpiar”.

Durante la grabación también destacó el diseño funcional del envase. “Amo la botella. Es muy práctica. Mira el mecanismo, aprovechas hasta la última gota”, explicó mientras lo utilizaba y desenredaba su cabello bajo el agua.

Shakira mostró Ísima, su nueva marca capilar. Foto | Neilson Barnard.

¿Qué es Ísima, el nuevo proyecto empresarial de Shakira?

Además de presentar su rutina, la artista ofreció recomendaciones para el uso adecuado de los productos dependiendo del tipo de cabello, pues explicó que para personar con el cabello corto o lacio con poco producto es suficiente.

Como era de esperarse, el video generó cientos de reacciones entre los internautas quienes hicieron algunos comentarios con humor sobre lo inesperado que fue ver a la cantante mientras tomaba un baño: “Ni en mis sueños más locos imaginé un video como este”, “Ahora nadie me podrá decir que no me bañé con Shakira”, “Cosas que nunca pensé ver: Shakira bañándose”.

Este lanzamiento coincide con la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, la cual ha sido descrita por la misma Shakira como la más importante de su carrera artística y que sigue llegando a varios rincones del mundo para hacer vibrar a millones de fans.