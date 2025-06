Valentino Lázaro se hizo viral en redes sociales tras una revelación de Pablo Ramírez, su expareja, quien contó detalles secretos sobre la personalidad del influencer y que ante el ojo público podría cambiar la imagen que miles de seguidores tienen sobre él.

Parte de la controversia, incluye a dos reconocidas influencers que en diferentes momentos se han mostrado cercanos a Valentino y que durante una entrevista fueron reveladas abiertamente por la expareja de esta celebridad.

¿Andrea Valdiri estuvo involucrada en un malentendido con Valentino Lázaro?

Una de las mujeres nombradas por Pablo fue Andrea Valdiri. De acuerdo con la declaración, la modelo y empresaria colombiana estuvo a punto de ser acusada por un altercado que se presentó tras algunas diferencias importantes entre ella y Valentino.

El creador de contenido confesó en ese momento a su expareja que estaba considerando contratar a alguien para que le hiciera daño y, así, culpar públicamente a la modelo como la responsable de dicha agresión.

Valentino Lázaro vuelve al ojo público tras las fuertes declaraciones de su expareja. El creador de contenido fue señalado por manipulación, y hasta Andrea Valdiri salió mencionado. Foto Canal RCN

Aunque Valentino Lázaro ya había estado anteriormente en tendencia por diversos inconvenientes con personajes reconocidos de la farándula, esta vez ha dejado sorprendido a más de un internauta, pues no sólo Andrea Valdiri fue parte de las confesiones que Pablo realizó refiriéndose a su exnovio en entrevista.

¿Valentino Lázaro aprovechó un momento sensato para volver a ser visible en redes sociales?

También, se destacó el relato sobre Camila Rodríguez “Cara”, una influencer que ha sido reconocida por sostener una amistad directa con el creador de contenido en redes sociales.

Pablo confesó que la amistad entre ellos comenzó por conveniencia de Valentino, pues para nadie es un secreto que las relaciones amorosas de las celebridades son un tema de opinión pública.

De acuerdo con el video, fue la separación de Cara Rodríguez y el cantante de música urbana Beéle lo que le permitió al creador de contenido volver a ganar vistas en sus redes sociales a través de los videos en los que compartía junto a ella.

"Yo antes de que pasara lo de Cara, estaba súper apagada y nadie me estaba viendo. Aproveché la oportunidad y me colgué demasiado", fueron las palabras que Pablo confirma haber escuchado de su expareja en el momento en el que comenzaron a llegar nuevamente seguidores a sus post.

"Me decía que Cara no era su tipo de amigos. Es más, cuando íbamos a Bucaramanga, me decía que por fin podía descansar de Cara", confesó Pablo, refiriéndose a la amistad que en redes sociales suele verse incondicional y auténtica.

Las acusaciones de Pablo Ramírez hacia el creador de contenido no fueron acompañadas de pruebas directas; sin embargo, fueron suficientes para generar controversia entre los seguidores de todos los implicados. La respuesta ha sido masiva y una ola de opiniones han comenzado a catalogar al creador de contenido como un manipulador mediático.

¿Qué impacto tuvo la relación con Valentino Lázaro en la salud mental de Pablo Ramírez?

Pablo Ramírez y Valentino Lázaro tuvieron una relación sentimental expuesta públicamente, y aunque al finalizar se entendió como una separación en buenos términos, se aclaró en esa misma entrevista que esa no fue la realidad.

Pablo afirmó que su duelo tras la separación estuvo acompañado de cuadros emocionales que pusieron en alto riesgo su salud mental y estabilidad emocional; así como un período de aceptación después de haber descubierto la verdad sobre los múltiples engaños del creador de contenido hacia él durante la relación sentimental.

Valentino Lázaro no ha ofrecido una respuesta o comunicado oficial frente a la entrevista y las acusaciones realizadas por su expareja; sin embargo, días atrás expresó que no hubo motivos de infidelidad y que la ruptura de la pareja fue un acuerdo de ambas partes.