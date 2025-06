La décima temporada de MasterChef Celebrity continúa llegando a millones de hogares colombianos que cada noche se conectan para ver a sus celebridades favoritas mostrando una nueva faceta en la cocina más importante del mundo.

Y es que, MasterChef, además de ser la oportunidad perfecta para que muchos televidentes conozcan a través de las pantallas a sus ídolos, también se convierte en el espacio en el que incluso los mismos participantes tienen la posibilidad de coincidir con grandes figuras del entretenimiento y el deporte.

Valentina Taguado, una de las mujeres que hace parte del grupo de personalidades de MasterChef Celebrity en su temporada número 10, se ha mostrado emocionada de poder ser compañera del también participante René Higuita, con quien ha tenido el privilegio de compartir desde el principio de esta aventura como cocineros.

Es por eso, que la locutora no perdió la oportunidad más mostrar su lado más fan hacia el recordado periodista, por lo que compartió un divertido video en el que dejó claro que es su fiel admiradora.

“Si Higuita lleva trenzas, yo llevo trenzas”, son las palabras que Valentina menciona al principio de la grabación. Por su parte, el legendario arquero interviene para dar su punto de vista y mostrar que, al igual que ella, él también lleva el mismo look.

“Estamos en la misma, me hice trenzas por Valentina, me coloqué las gafas por Valentina, primera vez en mi vida que me acuerde, que tengo trenzas, por usted”, dijo Higuita señalando a Taguado.