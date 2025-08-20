Daniela Ospina revela cómo educa a sus hijos en un mundo lleno de apariencias: ¿qué dijo de Salomé?

Daniela Ospina se ha posicionado como una de las empresarias y creadoras de contenido digital más reconocidas del país gracias a su contenido donde conecta a diario con su audiencia, contando varios detalles de su vida.

Además, Daniela ha acaparado la atención de varios de sus seguidores al revelar varios acontecimientos de su vida y sobre la crianza de sus hijos en el pódcast llamado: ‘Te tengo un cuento por Inés Sheero’.

Daniela Ospina reveló cómo maneja la crianza de sus hijos en tiempos de redes sociales

Es clave mencionar que la participación de Daniela en el pódcast de Inés Sheero no solo ha conmocionado a sus seguidores al hablar de su vida, sino que también, se visibilizó durante la conversación sobre la crianza que ha tenido con sus hijos llamados: Salomé y Lorenzo.

Durante la entrevista, Inés le preguntó a la empresaria acerca de las bases que tiene con respecto a la crianza de su hija y, también, acerca del contenido que se comparte en redes sociales al estar en una era digitalizada, a lo que enseguida respondió:

“Actualmente, estamos viviendo en un mundo lleno de apariencias, donde todo por fuera aparece estar bien, pero por dentro nos hace falta esos valores, nos hacen falta esos abrazos y eso es lo que pasa. De nada se gana con tener una hija que sea 100 en todo si por dentro la pasa mal. Yo sí soy de esa mamá que pregunta todo. Siempre estoy presente y le exijo a Salo tener todo para tener resultados en su vida”, añadió Daniela.

Con base en estas palabras, Daniela enfatizó a lo largo de la entrevista que una de sus principales prioridades se trata acerca de la educación que les da a sus hijos, en especial, junto a su actual pareja Gabriel Coronel, el padre de Lorenzo.

¿Cómo fue la crianza de Daniela Ospina en la niñez?

Otro de los puntos que más se mencionaron en el transcurso de la entrevista fueron acerca de la crianza que tuvo Daniela Ospina durante su infancia, pues recordó que han cambiado varios puntos con respecto al pasado y en la actualidad, detallando lo siguiente:

“Cuando fui criada me enseñó mi mamá a tener buenas calificaciones y para ella las notas debían estar en 100 y cuando tenemos hermanos, mi hermano era todo 150. Yo nunca perdí una materia, mi mamá me exigía mucho académicamente. Yo en lo personalidad, no dejaría que mi hija pierda alguna materia”, señaló Daniela.

Durante el pódcast, Daniela demostró que está sumamente orgullosa de poder disfrutar de la etapa del crecimiento de sus hijos, donde ha tenido una especial comunicación de ellos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para sus vidas.