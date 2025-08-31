Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dómenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, recrea escena de película y encanta

Con ayuda de su papá, Pipe Bueno, y de su mascota, Dómenic se llevó decenas de halagos por su ternura y actuación.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternece con video, actuando escena de película.
Hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternece con video actuando.

El hijo menor de la creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W y el cantante de música popular, Pipe Bueno, ya no solo encanta las redes sociales con su belleza por sus ojos azules, crespos rubios y cachetitos tiernos, sino también por su talento para la actuación en redes.

Artículos relacionados

Eso se demostró en el más reciente video publicado en la cuenta que su mamá le creó, a él y a su hermano, para que empezaran a crear y publicar contenido juntos; pues los fans de la pareja quedan enamorados cada vez que nace un hijo suyo y se dan cuenta de lo hermoso que es.

El hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Máximo, tiene 5 años y ya hace videos para redes sociales. Su mamá le ayuda con la creación del contenido.
El hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Máximo, tiene 5 años y ya hace videos para redes sociales.

¿Cómo actúa Dómenic en el video recreando una escena de una película?

En el clip, el pequeño de menos de tres añitos recrea la escena de la película infantil ‘Madagascar’ en la que el rinoceronte ‘Motomoto’ se fija en la hembra de su misma especie, Gloria, y camina hacia ella para conquistarla.

Así pues, Dómenic entra a una habitación de su casa mostrando su pancita inflada y sobándola para dar a entender que actúa como el rinoceronte. Además, hace un gesto con su rostro, en el que abre su boca y trata de inflar sus cachetes, que causa gracia y conmueve a los internautas.

El ángulo de la cámara, seguramente manejada por su mamá, también le ayuda a Dómenic a hacer énfasis en su barriguita mientras que su papá actúa como los otros personajes de la escena usando al perrito de la familia.

¿Qué reacciones generó el tierno video del hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En los comentarios del divertido video, los fans de los hijos de Luisa y Pipe no solo destacan la ternura y belleza de su carita y pancita, sino también la personalidad con la que actúa con tan corta edad. Además, muchos consideran que los niños se van a dedicar a las redes como su mamá y que seguramente les irá muy bien.

Artículos relacionados

Y es que debemos recordar que, en esta cuenta, Máximo, el hermano mayor, también ha mostrado su talento con la cámara y ha hecho videos hablando de su familia, sus juguetes y hasta su casa. Incluso han hecho videos juntos probando diferentes dulces y es claro cómo Dómenic ve a Máximo como su ejemplo a seguir.

Luisa Fernanda W mostró la tierna reacción de Máximo al ver que lo raparon
Luisa Fernanda W grabó la reacción de Máximo al verse con su cabello rapado. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de Epa Colombia preocupa a sus fans Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia genera preocupación al publicar video de su hija llorando

Martha Rojas, compartió un video de su hija Epa Colombia y le envió conmovedor mensaje de ánimo ¡Yina Calderón Reaccionó!

Con linda postal, Salomé Rodríguez desea feliz cumpleaños a su tío David Ospina. David Ospina

Salomé Rodríguez envía tierno mensaje de cumpleaños a su tío David Ospina

El talentoso arquero David Ospina está de cumpleaños este domingo 31 de agosto y su hermana Daniela y su sobrina Salomé no lo dejaron pasar por alto.

Claudia Bahamón organiza encuentro de esta temporada de MasterChef Celebrity en su casa y así lo registró Michelle Rouillard. MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón hace reunión de MasterChef Celebrity en su casa ¿Quién faltó?

La bella presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón les abrió su casa a los participantes de esta temporada y así lo registraron.

Lo más superlike

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez fue tendencia por sus gestos en Miss Universe Colombia, el reality, así que se defendió.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón