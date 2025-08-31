Dómenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, recrea escena de película y encanta

El hijo menor de la creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W y el cantante de música popular, Pipe Bueno, ya no solo encanta las redes sociales con su belleza por sus ojos azules, crespos rubios y cachetitos tiernos, sino también por su talento para la actuación en redes.

Eso se demostró en el más reciente video publicado en la cuenta que su mamá le creó, a él y a su hermano, para que empezaran a crear y publicar contenido juntos; pues los fans de la pareja quedan enamorados cada vez que nace un hijo suyo y se dan cuenta de lo hermoso que es.

El hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Máximo, tiene 5 años y ya hace videos para redes sociales.

¿Cómo actúa Dómenic en el video recreando una escena de una película?

En el clip, el pequeño de menos de tres añitos recrea la escena de la película infantil ‘Madagascar’ en la que el rinoceronte ‘Motomoto’ se fija en la hembra de su misma especie, Gloria, y camina hacia ella para conquistarla.

Así pues, Dómenic entra a una habitación de su casa mostrando su pancita inflada y sobándola para dar a entender que actúa como el rinoceronte. Además, hace un gesto con su rostro, en el que abre su boca y trata de inflar sus cachetes, que causa gracia y conmueve a los internautas.

El ángulo de la cámara, seguramente manejada por su mamá, también le ayuda a Dómenic a hacer énfasis en su barriguita mientras que su papá actúa como los otros personajes de la escena usando al perrito de la familia.

¿Qué reacciones generó el tierno video del hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En los comentarios del divertido video, los fans de los hijos de Luisa y Pipe no solo destacan la ternura y belleza de su carita y pancita, sino también la personalidad con la que actúa con tan corta edad. Además, muchos consideran que los niños se van a dedicar a las redes como su mamá y que seguramente les irá muy bien.

Y es que debemos recordar que, en esta cuenta, Máximo, el hermano mayor, también ha mostrado su talento con la cámara y ha hecho videos hablando de su familia, sus juguetes y hasta su casa. Incluso han hecho videos juntos probando diferentes dulces y es claro cómo Dómenic ve a Máximo como su ejemplo a seguir.