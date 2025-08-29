¿Qué se siente ser Luisa Fernanda W? Esto respondió la influenciadora

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar qué se siente ser ella, dejando ver un lado poco conocido de su vida personal y profesional.

¿Qué se siente ser Luisa Fernanda W?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W recibió una curiosa interrogante que la llevó a analizarse a profundidad.

Esto fue lo que respondió Luisa Fernanda W cuando le preguntaron cómo es ser ella. (Foto Canal RCN).

Una de sus seguidoras quiso saber, desde su propia perspectiva, cómo era ser Luisa Fernanda W. Ante la pregunta, la creadora de contenido reconoció que era bastante complicado de explicar, pero hizo su mejor esfuerzo.

Según comentó, ser Luisa Fernanda W se siente como tener mucho amor, porque principalmente ama a Dios por sobre todas las cosas y también se ama a sí misma, tanto con sus virtudes como con sus falencias.

De igual manera confesó que ser ella es querer evolucionar constantemente, elevar su nivel de conciencia y, al mismo tiempo, amar a quienes la rodean.

“Qué pregunta tan difícil y tan bonita al mismo tiempo... Ser yo es como sentir amor constantemente y ese amor me lleva a seguir evolucionando. Eso es lo que siento”, expresó.

Con esto, Luisa Fernanda W dejó claro que, para ella, ser ella misma es un proceso lleno de amor, fe y evolución constante.

¿A qué se dedica Luisa Fernanda W en la actualidad?

Vale la pena destacar que los inicios de Luisa Fernanda W en el mundo digital fueron hace varios años atrás, siendo así pionera en la creación de contenido que hoy la consolida como una de las influenciadoras más reconocidas de nuestro país.

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló cómo se siente ser ella misma. (Foto Canal RCN).

Actualmente Luisa Fernanda W continúa creando contenido digital, pero desde una perspectiva más madura y envolvente, logrando inspirar a millones de mujeres alrededor del mundo.

Además, ha expandido su talento al incursionar en el ámbito empresarial y en la música, mientras ejerce su faceta más importante: ser madre de dos pequeños, fruto de su relación con su prometido, el cantante de música popular Pipe Bueno.