Luisa Fernanda W publicó video del pasado cuando no tenía operada la nariz, ¿cambió mucho?

Luisa Fernanda W comenzó en las redes sociales desde hace muchos años, así que reveló su aspecto adolescente sin cambios físicos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W publicó video del pasado cuando no tenía operada la nariz | Foto del Canal RCN.

Luisa Fernanda W se sumó a la tendencia de publicar fotos y videos de su pasado, según lo que sus seguidores le pidieran en redes sociales. En ese sentido, la influenciadora dio a conocer un clip de hace años, antes de mandarse a operar la nariz.

No es un secreto que Luisa Fernanda W ha cambiado. Años atrás, la creadora de contenido había expuesto que se iba a transformar la nariz por temas de salud, declaración que, en su momento, causó controversia, ya que los internautas dijeron que era algo más estético y no de bienestar.

¿Cómo se veía Luisa Fernanda W antes de operarse la nariz?

Los seguidores de la influenciadora le pidieron que compartiera un video de cuando tenía la nariz sin operar y la celebridad antioqueña lo hizo sin problema alguno.

Luisa Fernanda W
A Luisa Fernanda W le gusta interactuar con sus seguidores | Foto Jason Koerner / Getty Images via AFP.

Efectivamente, Luisa Fernanda W publicó un clip de sus inicios en YouTube, en el que se puede observar cuando era una adolescente que estaba empezando en el mundo de las plataformas digitales.

En el video, la influencer se ve con su cabello totalmente negro y su rostro menos perfilado a como lo tiene actualmente.

Sin embargo, aunque el cambio es notorio, no es tan drástico como en el caso de otras mujeres de la farándula, a quienes les cambia por completo la cara cuando se operan la nariz.

 

¿Por qué Luisa Fernanda W vive en México?

Luisa Fernanda W se encuentra viviendo en México. La influenciadora arribó al país centroamericano con su prometido, el cantante de música popular Pipe Bueno, y sus dos hijos Máximo y Domenic.

El motivo por el que la familia decidió instalarse en México se dio con el objetivo de expandir la carrera artística de Pipe Bueno, ya que en este territorio suele tener mayor impacto los sonidos rancheros.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ahora viven en México | Foto del Canal RCN.

El acogimiento de pareja ha sido bueno, pues a los dos les gusta Ciudad de México, están aprendiendo de una nueva cultura y sus hijos se adaptan al nuevo estilo de vida. De hecho, ya han entrevistado a Luisa y ha realizado colaboraciones en Instagram.

