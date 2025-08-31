Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón hace reunión de MasterChef Celebrity en su casa ¿Quién faltó?

La bella presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón les abrió su casa a los participantes de esta temporada y así lo registraron.

Claudia Bahamón organiza encuentro de MasterChef Celebrity en su casa y así lo registró Michelle Rouillard.

En su cuenta oficial de Instagram con casi 200 mil seguidores, la reconocida y hermosa actriz y modelo Michelle Rouillard reveló el encuentro que tuvieron algunos participantes de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia en la casa de la bella presentadora del reality, Claudia Bahamón.

Michelle publicó varias y bellas fotos en las que se nota lo mucho que disfrutaron del área verde con la cuenta la casa de Bahamón. Fotos en las que vimos que a la reunión fueron menos de la mitad de los participantes.

¿Quiénes participaron del encuentro de MasterChef Celebrity en casa de Claudia Bahamón?

En la primera foto, por ejemplo, vemos que estuvieron al menos nueve de los cocineros: Jorge Herrera, quien fue con su esposa, la actriz Amparo Conde; Julián Zuluaga, David Sanín, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos y Michelle, por supuesto.

No obstante, en una imagen más adelante, también vemos que llegó Nicolás Montero. Así pues, parece que faltaron varios e importantes compañeros como Caterin y Yepes, aunque se encuentran juntos en vacaciones; Rene Higuita, Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, Luly Bossa, entre otros.

MasterChef Celebrity, 10 años
Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvan en MasterChef: alguno de estos 6 participantes será eliminado | Foto del Canal RCN.

Pero no solo estuvieron los participantes de la cocina más importante del mundo, sino también otras personas que hacen realidad el programa como el chef Nicolás de Zubiría, quien fue con su esposa y su hija Sienna; así como integrantes de la producción que trabajan detrás de las cámaras de ésta.

Además, hubo un invitado de otra temporada: Variel Sánchez con su esposa, la actriz Estefany Godoy.

Otro detalle interesante del carrusel es que estaba compuesto de varias fotos por pequeños grupos lo que daría a entender que muchos se reunieron a charlar con sus compañeros más cercanos o con la conversación que más les interesaba.

¿Cómo reaccionaron los internautas a estas fotos de los participantes de MasterChef Celebrity?

En los comentarios de la publicación, muchos resaltan la belleza tanto de Michelle como de Claudia, pues la actriz publicó una foto de la presentadora en la que se ve bastante hermosa y sin maquillaje.

Además, algunos recuerdan los conflictos que se han visto en la cocina y consideran que con ese tipo de reuniones se demuestra que todas las asperezas están limadas. Finalmente, hubo un comentario de Valentina Taguado en el post de su compañera que llamó la atención de los internautas porque los dejó preguntándose acerca de lo que sucedió en ese encuentro.

“Espero tu noche haya terminado mejor jajajaja [emojis de carita pícara, carita enamorada y corazón” escribió la locutora.

Canción de participantes de MasterChef Celebrity
Nicolás de Zubiría ayudó a participantes de MasterChef con canción. (Foto Canal RCN)
