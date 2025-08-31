Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenn Muriel reveló si le molesta que la comparen con Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio

Jenn Muriel respondió sin filtro sobre las comparaciones con la novia de su expareja Yeferson Cossio: "No compito con nadie".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jenn Muriel habló de Carolina Gómez, novia de Cossio
Jenn Muriel se refirió a pareja de su ex, Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Jenn Muriel rompió el silencio y habló de las comparaciones que ha recibido con Carolina Gómez, la pareja de Yeferson Cossio.

Artículos relacionados

¿A Jenn Muriel le molesta que la comparen con Carolina Gómez, novia de su ex Yeferson Cossio?

En medio de una dinámica de preguntas a Jenn Muriel le preguntaron si le molestaba que la comparan con la actual novia de su expareja.

La influenciadora antioqueña aprovechó para aclarar el tema por primera vez y dejar claro lo que piensa de esos comentarios y comparaciones con Carolina Gómez.

 

No me molesta.

Jenn Muriel aseguró que en términos generales no le molestaba, pero aseguró que para ella cada persona era única, por lo que sentía que los que la comparaban con otras personas eran los del error.

Yo pienso que cada vínculo en tu vida es único, cada persona deja su huella a su manera, las personas que te comparan eso es su problema no mío.

Además, dejó claro que el tema de Yeferson Cossio es cosa del pasado y que ella está enfocada en otros temas y personas.

Yo no compito con nadie y mucho menos con mi pasado, yo estoy en otra etapa de mi vida y eso me basta.

Artículos relacionados

¿Jenn Muriel ya tiene pareja tras Yeferson Cossio?

La influenciadora en medio de esta dinámica de preguntas también fue indagada sobre su vida amorosa, ya que desde que terminó con el influenciador no se ha vuelto a dejar ver con nadie.

Frente a si ya está en una relación o saliendo con alguien, Jenn Muriel aseguró que por el momento se encuentra soltera, pero siente que ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor.

Jenn aseguró que quiere una persona que llegue a su vida a sumar y trabajar junto a ella en una relación donde la paz, la tranquilidad y el amor sean protagonistas.

Sí lo he pensado, esta vez pensando en el amor propio de parte y parte, desde la individualidad de cada uno, priorizando la paz, tranquilidad y no eligiendo por la necesidad de llenar vacíos, sino de sumarnos el uno al otro.

La influenciadora dejó una que otra indirecta según los internautas para su expareja, dejando claro que no quiere volver a vivir lo mismo y repetir errores del pasado.

Yeferson Cossio le responde a Jenn Muriel tras polémica por una casa
Jenn Muriel reveló si ya tiene nueva pareja tras Yeferson Cossio. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

Semanas atrás Jenn Muriel y Yeferson Cossio protagonizaron un cruce de indirectas en redes sociales luego que el influenciador revelara que le había regalado una casa a Jenn, la cual ella rechazó.

Cabe resaltar que, Jenn Muriel y Yeferson anunciaron su ruptura a finales de 2022, aunque nunca hablaron de manera directa del tema, en diferentes entrevistas han dado detalles de lo sucedido.

En su momento, se habló de una supuesta infidelidad del creador de contenido, luego que se viralizaran unas fotos de él con Aida Victoria Merlano, no obstante, el influenciador aseguró que en ese entonces ya no estaba con Jenn.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno llegó a la concentración de Colombia Selección Colombia

Así fue la llegada de Dayro Moreno a la Selección Colombia: todo un “rockstar”

¡Dayro Moreno, Dayro Moreno! El jugador de 39 años volvió a la Selección Colombia tras casi una década ausente: así lo recibieron.

Laura de León apareció en redes con su papá Laura de León

Laura de León reapareció en redes con fotos en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

Laura de León se mostró junto a su primer amor en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante: "Te amo".

Mamá de Epa Colombia preocupa a sus fans Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia genera preocupación al publicar video de su hija llorando

Martha Rojas, compartió un video de su hija Epa Colombia y le envió conmovedor mensaje de ánimo ¡Yina Calderón Reaccionó!

Lo más superlike

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!

Altafulla y Karina García compartieron un baile viral tras superar el millón de reproducciones en Spotify.

Murió el periodista Alberto Padilla Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

Valerie Domínguez Valerie Domínguez

Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce