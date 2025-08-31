Jenn Muriel reveló si le molesta que la comparen con Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio

La influenciadora Jenn Muriel rompió el silencio y habló de las comparaciones que ha recibido con Carolina Gómez, la pareja de Yeferson Cossio.

¿A Jenn Muriel le molesta que la comparen con Carolina Gómez, novia de su ex Yeferson Cossio?

En medio de una dinámica de preguntas a Jenn Muriel le preguntaron si le molestaba que la comparan con la actual novia de su expareja.

La influenciadora antioqueña aprovechó para aclarar el tema por primera vez y dejar claro lo que piensa de esos comentarios y comparaciones con Carolina Gómez.

No me molesta.

Jenn Muriel aseguró que en términos generales no le molestaba, pero aseguró que para ella cada persona era única, por lo que sentía que los que la comparaban con otras personas eran los del error.

Yo pienso que cada vínculo en tu vida es único, cada persona deja su huella a su manera, las personas que te comparan eso es su problema no mío.

Además, dejó claro que el tema de Yeferson Cossio es cosa del pasado y que ella está enfocada en otros temas y personas.

Yo no compito con nadie y mucho menos con mi pasado, yo estoy en otra etapa de mi vida y eso me basta.

¿Jenn Muriel ya tiene pareja tras Yeferson Cossio?

La influenciadora en medio de esta dinámica de preguntas también fue indagada sobre su vida amorosa, ya que desde que terminó con el influenciador no se ha vuelto a dejar ver con nadie.

Frente a si ya está en una relación o saliendo con alguien, Jenn Muriel aseguró que por el momento se encuentra soltera, pero siente que ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor.

Jenn aseguró que quiere una persona que llegue a su vida a sumar y trabajar junto a ella en una relación donde la paz, la tranquilidad y el amor sean protagonistas.

Sí lo he pensado, esta vez pensando en el amor propio de parte y parte, desde la individualidad de cada uno, priorizando la paz, tranquilidad y no eligiendo por la necesidad de llenar vacíos, sino de sumarnos el uno al otro.

La influenciadora dejó una que otra indirecta según los internautas para su expareja, dejando claro que no quiere volver a vivir lo mismo y repetir errores del pasado.

Jenn Muriel reveló si ya tiene nueva pareja tras Yeferson Cossio. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué terminaron Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

Semanas atrás Jenn Muriel y Yeferson Cossio protagonizaron un cruce de indirectas en redes sociales luego que el influenciador revelara que le había regalado una casa a Jenn, la cual ella rechazó.

Cabe resaltar que, Jenn Muriel y Yeferson anunciaron su ruptura a finales de 2022, aunque nunca hablaron de manera directa del tema, en diferentes entrevistas han dado detalles de lo sucedido.

En su momento, se habló de una supuesta infidelidad del creador de contenido, luego que se viralizaran unas fotos de él con Aida Victoria Merlano, no obstante, el influenciador aseguró que en ese entonces ya no estaba con Jenn.