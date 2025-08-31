Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez fue tendencia por sus gestos en Miss Universe Colombia, el reality, así que se defendió.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valerie Domínguez
Valerie Domínguez explica por qué hizo caras en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Se estrenó Miss Universe Colombia, el reality, y los televidentes estuvieron al tanto de la competencia para elegir a la mujer que se va a llamar Colombia ante el mundo.

Aparte de que la presentadora Claudia Bahamón llamó la atención, los jurados hicieron lo mismo, en especial la exreina de belleza Valerie Domínguez, debido a que en el primer desfile para elegir a las representantes oficiales de los departamentos, hizo varios gestos o caras que se volvieron tendencia en redes sociales.

¿Por qué Valerie Domínguez hizo gestos en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality?

Valerie Domínguez, junto a su colega Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar fueron los encargados de seleccionar a las candidatas oficiales de cada departamento para Miss Universe Colombia, el reality.

Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez
Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez eligiendo a las candidatas oficiales | Foto del Canal RCN.

Aparte de ver la pasarela en vestido de piscina, también se les hizo una pregunta a las candidatas para tomar las decisiones finales. En efecto, Valerie, quien es considerada como una experta en temas de reinado y demás, hizo gestos que pusieron a hablar a todos en las plataformas digitales.

A partir de lo anterior, la también empresaria subió una historia a su perfil de Instagram, con más de tres millones de seguidores, explicando el porqué de sus caras en el primer capítulo del reality transmitido por el Canal RCN.

"Detrás de cámaras... Muchas caras se vieron anoche... En nuestra defensa, las caras eran también por el calor que hacía", detalló Valerie Domínguez.

 

Los seguidores no tacharon los gestos de Valerie, Andrea y Hernán, pues al fin y al cabo son los jurados de Miss Universe Colombia y, por ende, es necesaria la exigencia, además de que están calificados para buscar a la mujer que va a participar a nivel global en Miss Universe, en noviembre, cuya concentración será en Tailandia.

¿Cómo el público puede participar en Miss Universe Colombia, el reality?

En el reality, el público tiene un papel fundamental y decisivo, ya que se habilitaron votaciones para que participen en la elección de las representantes.

Hernán Zajar, Andrea Tovar, Claudia Bahamón, Valerie Domínguez
Equipo frente a cámaras de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

La presentadora Claudia Bahamón mencionó en el primer capítulo que las votaciones se pueden realizar a través del sitio web oficial: www.missuniversecolombia.co.En esa página, cada persona podrá entrar, elegir a su candidata favorita y emitir su voto.

