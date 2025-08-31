Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Adriana Hernández, la candidata de Arauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Adriana Hernández representa a Arauca en Miss Universe Colombia, se trata de una mujer que une la estrategia, el arte y la sensibilidad.

Omar Murcia Salazar
Adriana Hérnandez
Adriana Hérnandez, Arauca en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Colombia se prepara para recibir a su nueva soberana que representará a todo el país en Miss Universe.

En efecto, en Canal RCN se suma a la tarea de elegir a la reina a través de Miss Universe Colombia, el reality. Precisamente, una de las candidatas es la representante por el departamento de Arauca, Adriana Hernández.

¿Quién es Adriana Hernández, Arauca en Miss Universe Colombia, el reality? Edad, profesión y demás

Con 29 años, Beatriz Adriana Hernández Jaimes quiere ser la próxima Miss Universe Colombia.

La candidata de Arauca es profesional en Finanzas y Comercio Internacional, se enfoca en el crecimiento empresarial y, además, las artes la conquistan porque estudia actuación.

Adriana se considera a sí misma como una mujer serena y con propósito, es trigueña y tiene cabello largo castaño, mide 1.72 m. Asimismo, reconoce que es una mujer que se exige más de la cuenta, algo que poco a poco ha venido trabajando en ello.

En núcleo familiar de la colombiana está conformado por padres, hermanos y dos mascotas (una perrita y una gata).

Adriana Hernández
Adriana Hernández Jaimes | Foto del Canal RCN.

¿Cómo ve Adriana Hernández a Arauca y por qué quiere ser Miss Universe Colombia?

Para Adriana, Arauca es una vivencia integral que reúne cultura, música, sabores tradicionales y la calidez de su gente. Busca mostrar al mundo su atractivo y proyectar su identidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por ello, representar a Colombia en Miss Universe significa para ella dar voz a la autenticidad, inteligencia y diversidad de la mujer, todo esto enfocado a la belleza integral y transformadora de la nación.

¿Qué curiosidades tiene Adriana Hernández en Miss Universe Colombia, el reality?

  • Fue Señorita Arauca en el Concurso Nacional de Belleza 2021.
  • Se ejercita cuatro veces por semana, alternando sesiones de HIIT, pilates, entrenamiento con pesas y yoga.
  • Si gana el reality, espera promover el bienestar mental, fortalecer el liderazgo femenino, destacar la diversidad del país y usar su voz como una herramienta de cambio con impacto verdadero.
  • Considera que la belleza no es solo apariencia; es una poderosa herramienta para generar cambio social.

 

Estreno de Miss Universe Colombia, el reality, el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Descarga la app gratis, clic aquí.

