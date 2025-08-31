Ella es Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality

Al Canal RCN llega Miss Universe Colombia, el reality, el programa que busca a la representante de nuestro país en el máximo certamen de belleza del mundo, Miss Universe. Acá te presentamos a la candidata del departamento de Santander, Gloria Mutis.

¿Quién es Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Teresa Mutis Rincón tiene 28 años y es oriunda de Bucaramanga. La modelo representa la fortaleza y sensibilidad de la mujer santandereana. Creció inspirada por el ejemplo de su madre y enfrentó desde temprana edad la pérdida de su padre, hecho que marcó su vida y le enseñó el valor de la resiliencia y la fe.

La candidata de Santander reconoce que ha enfrentado inseguridades y autoexigencia a lo largo de su vida, las cuales hoy se abraza desde el amor propio y utiliza su historia como inspiración para otros.

Para Gloria, ser reina no se trata de coronas vacías, sino de amplificar voces, construir puentes entre la belleza y la acción, y demostrar que las mujeres pueden ser agentes de cambio.

Gloria apoya causas sociales relacionadas con el bienestar animal y el acompañamiento a niños con cáncer.

¿A qué se dedica Gloria Mutis, candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Mutis es profesional en administración de empresas turísticas y hoteleras, hoy se desempeña en el área comercial de Parques de Santander y también trabaja como modelo, roles que le han permitido conectar con diferentes públicos.

La candidata de Santander es amante del deporte, practica pádel, va al gimnasio y complementa sus rutinas con clases de pasarela, expresión corporal, inglés, oratoria y cultura general.

Más allá del escenario, Gloria se proyecta como una mujer de propósito. Cree firmemente en el potencial de Santander como destino de turismo sostenible y sueña con ser embajadora de sus paisajes, tradiciones y riqueza cultural.

¿Cuál es el propósito de Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Mutis llega a Miss Universe Colombia, el reality con toda la responsabilidad y orgullo de representar a todas las mujeres y personas de su departamento, demostrando esa fuerza y berraquera santandereana.

La candidata asegura que su objetivo en caso de ser la nueva Miss Universe Colombia es mostrarle al mundo que las reinas pueden ser gestoras de cambio, portadoras de empatía y líderes sociales con impacto real.