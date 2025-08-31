Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality

Gloria Mutis, candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality, combina belleza, disciplina y propósito social en su camino hacia la corona.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
¿Quién es Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?
Gloria Mutis representa a Santander en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

Al Canal RCN llega Miss Universe Colombia, el reality, el programa que busca a la representante de nuestro país en el máximo certamen de belleza del mundo, Miss Universe. Acá te presentamos a la candidata del departamento de Santander, Gloria Mutis.

¿Quién es Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Teresa Mutis Rincón tiene 28 años y es oriunda de Bucaramanga. La modelo representa la fortaleza y sensibilidad de la mujer santandereana. Creció inspirada por el ejemplo de su madre y enfrentó desde temprana edad la pérdida de su padre, hecho que marcó su vida y le enseñó el valor de la resiliencia y la fe.

La candidata de Santander reconoce que ha enfrentado inseguridades y autoexigencia a lo largo de su vida, las cuales hoy se abraza desde el amor propio y utiliza su historia como inspiración para otros.

Para Gloria, ser reina no se trata de coronas vacías, sino de amplificar voces, construir puentes entre la belleza y la acción, y demostrar que las mujeres pueden ser agentes de cambio.

Gloria apoya causas sociales relacionadas con el bienestar animal y el acompañamiento a niños con cáncer.

¿A qué se dedica Gloria Mutis, candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Mutis es profesional en administración de empresas turísticas y hoteleras, hoy se desempeña en el área comercial de Parques de Santander y también trabaja como modelo, roles que le han permitido conectar con diferentes públicos.

La candidata de Santander es amante del deporte, practica pádel, va al gimnasio y complementa sus rutinas con clases de pasarela, expresión corporal, inglés, oratoria y cultura general.

Más allá del escenario, Gloria se proyecta como una mujer de propósito. Cree firmemente en el potencial de Santander como destino de turismo sostenible y sueña con ser embajadora de sus paisajes, tradiciones y riqueza cultural.

¿Cuál es el propósito de Gloria Mutis, la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Mutis llega a Miss Universe Colombia, el reality con toda la responsabilidad y orgullo de representar a todas las mujeres y personas de su departamento, demostrando esa fuerza y berraquera santandereana.

La candidata asegura que su objetivo en caso de ser la nueva Miss Universe Colombia es mostrarle al mundo que las reinas pueden ser gestoras de cambio, portadoras de empatía y líderes sociales con impacto real.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Quién es Cindy Vásquez, candidata de Caquetá en Miss Universe, Colombia? Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce más sobre Cindy Catherine Vásquez, la candidata de Caquetá que combina belleza, disciplina y un propósito social en Miss Universe Colombia.

Ella es Adriana Lucía Risco, la candidata de Huila en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Ella es Adriana Lucía Risco, la candidata de Huila en Miss Universe Colombia, el reality

Adriana Lucía Risco busca conquistar la corona de Miss Universe Colombia, el reality mostrando su belleza, carisma e historia de vida.

¿Quién es Rebeca Castillo, la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality? Miss Universe Colombia

Ella es Rebeca Castillo, la candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality

Rebeca Castillo Cruz representará a Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality con una historia de resiliencia, autenticidad y coraje.

Lo más superlike

El Valle tiene su representante en Miss Universe Colombia, el reality, Eliana Duque, apasionada por el arte y la moda. Miss Universo

Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Eliana Duque Salazar representa al Valle en Miss Universe Colombia, el reality, uniendo talento, disciplina y compromiso social.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón