Valentina Taguado hace tour por casa de Claudia Bahamón y la presentadora le regala ropa

La participante de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, logró entrar a la casa de la hermosa presentadora Claudia Bahamón y esto reveló.

María Alejandra Soto
Valentina Taguado de MasterChef Celebrity revela cómo es la casa de Claudia Bahamón y la presentadora le regala ropa.
Valentina Taguado revela cómo es la casa de Claudia Bahamón y la presentadora le regala ropa.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 400 mil seguidores, la reconocida y hermosa locutora y humorista colombiana, Valentina Taguado, quien es participante en la actual temporada de MasterChef Celebrity, reveló un curioso y divertido tour por la casa de la presentadora del reality, la amada Claudia Bahamón.

Con espacios que pocos conocían, Valentina no solo mostró la habitación de Claudia, sino también su baño y hasta su closet. Al iniciar el video, Valentina explicó en dónde se encontraba y empezó presentando al más tierno de los integrantes de la familia de Bahamón: su gatito, el cual estaba escondido bajo las cobijas de la presentadora.

¿Cómo es la casa de Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity?

En el cuarto de Claudia, vemos su cama de gran tamaño con tendidos de color gris ratón, sus mesas de noche, de una madera que combina la de una mesa de centro y una silla que tiene ubicadas frente al balcón de preciosa vista; un sofá blanco, piso de madera con alfombra clara, un espejo con borde dorado y su televisor.

Al llegar al walk-in closet, vemos cómo tiene organizada toda su ropa y tiene, en el medio, un diván blanco con un poco de desorden. De hecho, Valentina bromea al decir que tiene ahí una bolsa con buñuelos, algo que Claudia desmiente de inmediato.

Taguado también revela cómo la mujer tiene organizadas sus joyas y que incluso, en ese espacio, tiene una foto bella de ella misma. Además, cuando llega a los cajones con rop4 int3rior, Claudia bromea al preguntarle cuál le gusta más.

Claudia Bahamón
A Claudia Bahamón le alegra presentar Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

¿Cómo es el baño de Claudia Bahamón?

El baño de Claudia, según lo que muestra Valentina, cuenta con tina y es lo suficientemente grande para tener el tocador con su maquillaje, el cual también muestra Taguado.

Además, la locutora no solo revela el cajón con medicamentos que tiene Bahamón, sino que también se mete a la tina, soñando con estar allí junto a la misma Claudia.

Finalmente, y de manera divertida, Valentina revela que Claudia le regaló bastante de su ropa que ya no usa y bromea, diciendo que “salió ganada”, así como mencionando la pena que debe generar con los vecinos y visitantes de Claudia que sí son adinerados.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón trabajó como arquitecta | Foto del Canal RCN.
