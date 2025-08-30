Claudia Bahamón enamoró en el estreno de Miss Universe Colombia, el reality: mira su look

La espera terminó: se estrenó Miss Universe Colombia, el reality, por el Canal RCN. Desde el primer capítulo, la competencia se hizo presente debido a que las candidatas de los departamentos tuvieron que enfrentarse a una prueba de pasarela y preguntas.

Sin embargo, en primera medida, el rostro que se llevó toda la atención y, por ende, comenzó a ser mencionada de manera masiva fue el de nada más y nada menos que el de la presentadora Claudia Bahamón.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Así serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality, según Claudia Bahamón

¿Cómo fue la primera aparición de Claudia Bahamón en Miss Universe Colombia, el reality?

Sí, Claudia Bahamón no solo es la conductora de MasterChef Celebrity, sino que se sumó al mundo de Miss Universe y como si fuese poco, también es la productora del reality.

Desde el primer momento, la host de TV impactó y por eso es que le llovieron halagos, especialmente por cuenta del primer look que usó cuando apareció dándoles la bienvenida a las candidatas de Miss Universe Colombia.

Para esta oportunidad, Bahamón apareció con su cabello rubio, suelto y ondulado, un maquillaje sencillo y se puso un vestido de color morado oscuro con grandes lentejuelas, el cual acaparó el foco de los internautas y por eso es que la llamaron como un "espectáculo de mujer".

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quién es Vanessa Pulgarín Monsalve, la candidata de Antioquia en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cómo será Miss Universe Colombia, el reality?

Como se indicó, Claudia Bahamón es la productora y presentadora del formato audiovisual transmitido por Canal RCN. Mientras que los jurados son las exreinas de belleza Andrea Tovar, Valerie Domínguez, junto al diseñador de modas Hernán Zajar.

Claudia Bahamón pasó de MasterChef Celebrity a Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

En total son 29 representantes oficiales de Miss Universe Colombia, el reality, Guaviare, Vaupés y Vichada no tiene candidatas porque se reveló que ninguna mujer se presentó. Asimismo, Amazonas, Putumayo y Arauca pasaron directo porque solo hubo una candidata que se postuló.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Amazonas, Putumayo y Arauca ya tienen candidatas oficiales en Miss Universe Colombia, el reality

Respecto a la competencia, son 10 capítulos. En el primero se determinan las representantes oficiales de cada departamento, luego vienen actividades, retos y sesiones de formación en donde las colombianas deben darlo todo para acumular puntos y conquistar al jurado, pero eso no es todo porque el público también elige.

Estreno de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

El último capítulo será en vivo a finales de septiembre y la ganadora se llamará Colombia ante el mundo en Miss Universe, cuyo lugar será en Tailandia en noviembre.