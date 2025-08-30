Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Vanessa Pulgarín Monsalve, la candidata de Antioquia en Miss Universe Colombia, el reality?

Vanessa Pulgarín Monsalve llega a Miss Universe Colombia, el reality, con una historia de superación, fuerza y propósito que trasciende la competencia.

Tatiana Munevar Villamil
Vanessa Pulgarín Monsalve representa a Antioquia
Vanessa Pulgarín Monsalve representa a Antioquia con elegancia en Miss Universe Colombia, el reality

La elegancia de Vanessa Pulgarín Monsalve no solo se percibe en las pasarelas, sino también en la forma en que enfrenta cada reto de su vida. Con 33 años y una sólida trayectoria en el modelaje, la representante de Antioquia llega a Miss Universe Colombia con un propósito que va más allá de una corona: inspirar desde la autenticidad y demostrar que la belleza es también una herramienta para generar impacto social.

¿Qué edad, estatura y peso tiene Vanessa Pulgarín Monsalve, representante de Antioquia?

Vanessa Pulgarín Monsalve, de 33 años, representa a Antioquia en Miss Universe Colombia. Mide 1.78 mi pesa 63 kg.

La modelo impresionó en el primer capítulo del reality con su elegancia en la pasarela y fue elegida por el jurado para representar a su departamento en este programa.

Claudia Bahamón, presentadora Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón confirmó que Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no tendrán candidatas en Miss Universe Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)

En diferentes pruebas el jurado medirá su carisma, preparación y liderazgo, ofreciendo a los televidentes un recorrido único por su evolución.

¿Quién es Vanessa Pulgarín Monsalve, la representante de Antioquia en Miss Universe Colombia?

Orgullosamente antioqueña, Vanessa ha sabido convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. Fue Señorita Antioquia, representó a Colombia en Miss Internacional en Japón y ha desfilado en importantes pasarelas nacionales. Más allá de la estética, su visión es que las verdaderas coronas se llevan en la actitud, la disciplina y el propósito. Su piel trigueña, su puerta natural y su mirada reflejan la historia de una mujer perseverante.

Comprometida con el deporte como motor de transformación social, Vanessa integra la actividad física a su rutina diaria. Practica pádel, tenis y atletismo, y fomenta su práctica en comunidades con acceso limitado a estos espacios. Para ella, entrenar es más que mantenerse en forma: es cuidar la salud mental, fortalecer el carácter y promover hábitos que inspiren a otros.

¿Cuál es la historia personal que fortalece a Vanessa Pulgarín Monsalve en Miss Universe Colombia?

Criada por un círculo de mujeres fuertes y amorosas, aprendió de cada una de las lecciones que marcaron su vida. La ausencia temprana de su padre, lejos de frenarla, se convirtió en un impulso para superarse y honrar su memoria. Esa mezcla de resiliencia y sensibilidad es parte de lo que hoy la define como persona y como candidata.

Claudia Bahamón y el jurado en Miss Universe Colombia, el reality
Claudia Bahamón presentó a las 55 candidatas del reality Miss Universe Colombia 2025, donde el público también vota. (Foto del Canal RCN)

Para Vanessa, representar al país es más que un sueño: es una responsabilidad y una plataforma para transmitir mensajes de empatía, liderazgo femenino y autenticidad. Aunque ganar sería un hito importante, asegura que su mayor triunfo se ha convertido en la mejor versión de sí misma, siempre fiel a su esencia.

