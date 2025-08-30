Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amazonas, Putumayo y Arauca ya tienen candidatas oficiales en Miss Universe Colombia, el reality

Rebeca Castillo, Adriana Hernández y Brenda Bedoya representan a Amazonas, Arauca y Putumayo como candidatas oficiales.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Candidatas de Amazonas, Putumayo y Arauca en Miss Universe Colombia
Amazonas, Putumayo y Arauca avanzaron directo en Miss Universe Colombia 2025 y ya cuentan con candidatas oficiales. (Foto del Canal RCN)

¡Se estrenó Miss Universe Colombia, el reality! En el primer capítulo, Claudia Bahamón presentó a las 55 candidatas al jurado que se encargará de acompañarlas y evaluarlas en este proceso: Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

La presentadora, además, dijo que los colombianos también podrán votar en el sitio oficial www.missuniversecolombia.co y serán el cuarto jurado en este certamen de belleza.

“Qué emoción estar aquí ante todas ustedes y tener el honor de presentarlas ante todos los colombianos… Ustedes representan cada rincón de nuestro país, son el reflejo de la diversidad, la cultura, la fuerza y la belleza de una nación entera. Comienza la competencia que puede cambiar su vida para siempre”, dijo Claudia.

Claudia Bahamón y el jurado en Miss Universe Colombia, el reality
Claudia Bahamón presentó a las 55 candidatas del reality Miss Universe Colombia 2025, donde el público también vota. (Foto del Canal RCN)

¿Por qué Amazonas, Putumayo y Arauca no compitieron por la banda oficial de su departamento?

Bahamón, además, aclaró que, tras recibir miles de inscripciones, se eligieron solo 55 para este reality. La mayoría de los departamentos cuenta con dos representantes, por lo que deberán competir en un primer desfile y sólo una se quedará con la banda oficial de su departamento.

Sin embargo, Amazonas, Putumayo y Arauca solo tienen una representante, por lo que no tendrán que competir y ya son candidatas oficiales.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas
Rebeca Castillo, candidata oficial del Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

Rebeca Castillo, Miss Amazonas; Adriana Hernández, Miss Arauca; y Brenda Bedoya, Miss Putumayo, quedaron sorprendidas al saber que siguen en el reality y tienen la oportunidad de dejar en alto el nombre de su departamento.

El resto de las candidatas tendrá que demostrar sus habilidades y cualidades al exigente jurado con la ilusión de que sean elegidas y permanezcan en el programa.

Adriana Hernández, Miss Arauca
Adriana Hernández, candidata oficial de Arauca en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo se elegirá a la Miss Universe Colombia 2025?

A lo largo de este reality, el jurado tendrá la labor de elegir a la mujer que representará a Colombia en el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universe, que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre.

Las candidatas tendrán que enfrentarse a varias pruebas donde deberán demostrar su autenticidad, fuerza, determinación, excelencia y más. Al final, solo una de ellas se quedará con la anhelada corona y tendrá el honor de representar al país.

Miss Universe Colombia, el reality se transmitirá los fines de semana por el Canal RCN a las 8 p. m. También podrás ver el certamen a través de la app oficial. No te puedes perder el proceso de estas mujeres y recuerda que tú haces parte del cuarto jurado. Ingresa a www.missuniversecolombia.co y participa en las votaciones.

