Así fue la llegada de Dayro Moreno a la Selección Colombia: todo un “rockstar”

El jugador Dayro Moreno se ha apoderado de todas las tendencias deportivas desde el pasado 29 de agosto cuando se conoció su convocatoria a la Selección Colombia.

¿Cómo fue la llegada de Dayro Moreno a la concentración de la Selección Colombia?

La Federación Colombiana de Fútbol lanzó la esperada lista de convocados para los dos últimos partidos por Eliminatorias al Mundial de 2026 en donde la tricolor se juega el pase a la máxima competición de selecciones nacionales.

El técnico argentino Néstor Lorenzo sorprendió a todos los hinchas colombianos al llevar a Dayro Moreno a los encuentros contra Bolivia y Venezuela por las dos últimas fechas de Eliminatorias.

La convocatoria del jugador tolimense llenó de alegría una gran cantidad de hinchas colombianos quienes pedían al experimentado jugador de 39 años a la tricolor por su gran momento a nivel deportivo con el Once Caldas.

Dayro, tras convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano y tener un gran nivel a nivel nacional e internacional volverá a colocarse la camiseta de Colombia y su llegada la concentración en Barranquilla no pasó por desapercibido.

Dayro Moreno fue convocado por Néstor Lorenzo tras su buen momento en Once Caldas. (AFP: ALEJANDRO PAGNI)

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes con fotos en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

¿Cómo reaccionó Dayro Moreno tras llegar a la concentración de la Selección Colombia?

El jugador Dayro Moreno compartió en sus redes sociales su alegría por volver a vestir los colores de su país tras varios años y por eso a su estilo bailó de la emoción.

El jugador alistó todo para su soñado regreso a la tricolor, por lo que decidió primero hacerse unos retoques en sus uñas en donde se las pintó con diferentes símbolos y diseños inspirados en Colombia.

Asimismo, la Selección Colombia compartió en redes un video que detalló cómo fue la llegada de Dayro Moreno a la concentración del combinado nacional en donde llegó como todo un 'rockstar' con unas llamativas gafas.

El jugador aseguró que se sentía más feliz que la primera vez que lo convocaron a la Selección Colombia, sobre todo por el momento que pasa en Once Caldas y la oportunidad de ayudar a clasificar al equipo al Mundial.

Artículos relacionados Epa Colombia Mamá de Epa Colombia genera preocupación al publicar video de su hija llorando

¿Cuándo había sido la última vez que Dayro Moreno jugó con la Selección Colombia?

El goleador de Once Caldas vuelve a la Selección Colombia a pocas semanas de cumplir 40 años y tras más de 9 años de ausencia.

La última vez que Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia había sido para la Copa América Centenario en 2016 disputada en Estados Unidos.

En aquel entonces el entrenador de la tricolor era José Néstor Pékerman, y el combinado nacional logró llegar hasta semifinales donde fue eliminada por Chile.

Dayro Moreno hasta el momento lleva 3 goles y si Néstor Lorenzo le da la oportunidad buscará una nueva anotación para la historia.