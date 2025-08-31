Falcao García sorprendió a David Ospina con detalle en su cumpleaños: así reaccionó

El arquero de la Selección Colombia, David Ospina, llegó a sus 37 primaveras el 31 de agosto y en redes sociales varios colegas le enviaron cariñosos mensajes, uno de ellos Falcao García.

¿Cuál fue el detalle de Falcao García con David Ospina en su cumpleaños?

David Ospina goza de gran trayectoria en el mundo del fútbol, siendo uno de los mejores arqueros en la historia del país y siendo arquero estrella de diferentes clubes en el mundo como el Arsenal, Atlético Nacional o el All-Nassr.

Esta gran trayectoria ha significado grandes amigos en el mundo del deporte, en especial en la Selección Colombia, uno de ellos es el jugador samario Radamel Falcao García.

Así lo demostró el exjugador de Millonarios F.C., quien compartió un recuerdo junto a David cuando se enfrentaron en la liga colombiana recientemente.

Junto a la instantánea Falcao le dejó un cariño mensaje a David Ospina en el que le envió sus mejores deseos y le recordó que era uno de sus grandes amigos fuera de las canchas.

Querido David, te deseo un feliz cumpleaños y bendiciones en cada paso de tu vida. Abrazo grande amigo.

¿Cómo reaccionó David Ospina al mensaje de Falcao García en su cumpleaños?

Este detalle de Radamel Falcao con David Ospina emocionó al arquero de Atlético Nacional, quien no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

Además, le respondió a su mensaje agradeciéndole por su mensaje y lo llamó de manera cariñosa por su apodo "El tigre", pero en inglés.

Abrazo my tiger.

Falcao no fue el único jugador que felicitó a David en su vuelta al sol 37, ya que varios colegas se reportaron en redes con mensajes y fotos junto a él.

David Ospina celebró sus 37 años y varios compañeros de Colombia lo felicitaron. (Chris Arjoon)

¿Qué otros jugadores y celebridades felicitaron a David Ospina en su cumpleaños?

Al arquero de la Selección Colombia lo felicitaron en sus redes sociales varios compañeros como por ejemplo William Tesillo, Mario Alberto Yepes y Dorlan Pabón.

Quienes le expresaron su cariño y admiración en su día más especial del año, dejando claro que el arquero no solo brilla por su talento, sino también por su personalidad.

Uno de los jugadores que brilló por su ausencia en redes sociales con algún mensaje para David Ospina fue el mediocampista James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.

James no posteó ninguna imagen en el día de cumpleaños de David Ospina, su excuñado. Cabe resaltar que, ambos presumían de una cercana amistad cuando James estuvo casado con Daniela Ospina.