Westcol aparece con Blessd y quiere seguir sus pasos sentimentales ¿Quiere volver con Aida?

El streamer conocido como Westcol insinuó que, como Blessd había vuelto con su ex, era su turno, generando muchas reacciones.

El regreso del cantante reggaetonero conocido como Blessd con su exnovia Manuela QM no solo ha puesto a las redes sociales y medios de farándula a hablar de ellos, sino también de Westcol y Aida Victoria Merlano.

¿Por qué se dice que Westcol quiere volver con Aida Victoria Merlano?

El streamer, que es amigo cercano al artista urbano, decidió hacer un video con él mientras interpretan ‘Yogurcito’, una canción del ‘Bendito’ en colaboración con Anuel AA, y vestidos con el estilo que define a cada uno, enviar un curioso mensaje acerca del turno de Westcol para volver con alguna de sus exparejas.

“Ya el socio volvió con la ex. Ahora, ¿con cuál vuelvo yo? [emoji de carita triste]” se lee en el texto del video.

Al parecer, lo que quería Westcol era que sus seguidores le contestarán con quién les gustaría volver a verlo, tal vez para analizar cuál de sus parejas ha tenido más cariño de su comunidad, pero las respuestas han sido bastante interesantes.

Y es que el clip fue reposteado por una cuenta de Instagram de chismes y los internautas han dado todo tipo de opiniones como que debería quedarse con Yina Calderón, ya que últimamente se ha bromeado con esa pareja; o que es muy regalado con Aida Victoria Merlano y quiere volver con ella, incluso si debe criar al hijo que la influencer tuvo con su actual pareja.

Aida Victoria Merlano a un mes de posparto
Aida Victoria Merlano celebro el primer de nacido de su hijo Emi/Canal RCN

Algunos usuarios de las redes también han bromeado mencionando que ninguna de sus exs querría volver con él, mientras que otros se molestan con este tipo de acciones que pueden molestar a Merlano, sabiendo que ahora mismo está tranquila con su familia.

¿Karina García significó menos para Blessd de lo que muchos imaginaron?

La canción con la que acompañaron su clip también hizo que se recordara a otra exnovia del ‘Bendito’, la modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 Karina García, pues algunos fans consideraban que ese tema el cantante lo había interpretado para ella, pero ahora que volvió con Mariana y la cantó tocando un asunto que tiene que ver con ella, parece que en realidad nunca fue para García.

