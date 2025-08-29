Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón le gusta Westcol
Yina Calderón hace confesión sobre Westcol/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos que le gusta el streamer Westcol, provocando diversas reacciones entre los internautas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

La influenciadora concedió una entrevista a Analia Michelengeli, a quien le confesó que el creador de contenido Westcol sí le gusta, desmintiendo lo que decía de él antes.

Yina Calderón enamorada de Westcol

"Yo creo que a mí me gusta, sí, un poquito. Yo antes lo odiaba. Me parece que hace falta en las redes, que no debió haberse ido", expresó.

La periodista la interrogó sobre ahora que cambió de look y está rapado también le sigue gustando, a lo que ella señaló que le gusta no por su físico o su dinero, sino por su personalidad.

"A mí me interesa por lo inteligente que es, no me importa la plata, nada. Me gusta como sea", agregó.

¿Cómo es la relación entre Yina Calderón y Westcol?

Ambos influenciadores llevaban una mala relación en redes sociales, debido a que ambos se lanzaban fuertes comentarios contra el otro, criticando su contenido y su físico.

Yina Calderón tragada de Westcol

Sin embargo, luego de la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia, Westcol decidió contactar a Yina para que hiciera parte de su evento 'Stream Figthers 4', que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá, el cual ella aceptó.

A partir de allí los dos decidieron hacer una tregua debido a que estaban trabajando juntos, pero luego surgió un shippeo entre ambos, donde se volvieron a atacar.

Posteriormente, decidieron tomar la situación con humor y han mostrado lo bien que ha evolucionado su relación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Yina Calderón sobre Westcol?

Miles de internautas opinaron al respecto, donde muchos señalaron que ambos podrían terminar juntos, otros sugirieron que a Yina siempre le gustó y por eso ataca tanto a la expareja del streamer, la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Otros no dudaron en recordarle que Westcol ha señalado en repetidas ocasiones que jamás e involucraría sentimentalmente con ella, pues no es de su gusto.

