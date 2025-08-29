Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro reveló importante anuncio sobre su carrera actoral: "tengo nervios"

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro se mostró emocionada por lo que se viene en los próximos meses.

Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en La casa de los famosos Colombia 2024.
Lina Tejeiro anunció importante salto en su carrera. Foto | Canal RCN.

Lina Tejeiro, una de las actrices con mayor reconocimiento de la televisión colombiana, recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar que, en los últimos días, dio un importante paso en su carrera actoral.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su nuevo salto en su carrera como actriz?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha construido una enorme comunidad a través de los años, se mostró emocionada al confirmar lo que ella misma describió como “el inicio de una nueva aventura”.

Según lo comentó en el video que compartió en su perfil personal, por primera vez en su amplia trayectoria actoral, se le midió a explorar una nueva faceta como actriz, esta vez en una obra de teatro.

“Aquí voy camino a leer el libreto de la obra de teatro en la que voy a participar, nunca en mi vida hecho teatro”, dijo Tejeiro mientras conducía su auto.

De acuerdo con sus palabras, en ocasiones se ha preguntado por qué tomar este riesgo, situación que la ha llevado a responderse a sí misma, y es que considera que justamente es la necesidad de aprender y de salir de su zona de confort las razones que la impulsan a asumir este tipo de retos.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Lina Tejeiro? Esto reveló la actriz en redes

Ante la confirmación de lo que se viene en esta nueva etapa de su carrera, Lina se mostró bastante emocionada, expectante y nerviosa por darse esta nueva oportunidad, además, confesó que, de alguna manera sentía desde hace un tiempo que era algo que se debía.

“Últimamente la vida me ha brindado tanto aprendizaje a través de mis decisiones que ahora retarme se volvió un gusto”, escribió la también empresaria en la descripción del post que alcanzó cerca de 80 mil likes.

Lina Tejeiro en La casa de los famosos Colombia 2024.
Lina Tejeiro hizo importante revelación sobre su carrera. Foto | Canal RCN.

Así mismo aseguró que la idea es poder hacer un registro y documentar todo lo que será esta experiencia con el fin de poder compartir un poquito este camino que apenas empieza.

Lina Tejeiro en La casa de los famosos Colombia 2024.
Lina Tejeiro y su importante paso en su carrera. Foto | Canal RCN.

En la pieza audiovisual, la también presentadora, decidió mostrar un fragmento de lo que fue la lectura del guion junto a quienes serán sus compañeros en la obra.

