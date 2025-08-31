Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality, es la nueva producción del Canal RCN que sigue el proceso de formación y preparación de un grupo de mujeres que desean representar al país en Miss Universe, en Tailandia, el próximo 21 de noviembre.

Bajo la guía de Claudia Bahamón, el público podrá conocer de cerca las historias, talentos y sueños de cada participante, entre ellas, se encuentra Eliana Duque Salazar, una joven vallecaucana que combina elegancia, disciplina y una visión social poderosa.

¿Cuál es la ocupación, peso y estatura de Eliana Duque Salazar, candidata del Valle del Cauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Con 1.76 metros de estatura, 58 kg de peso y piel trigueña, Eliana Duque Salazar ha encontrado en el diseño gráfico y en el modelaje dos caminos que se complementan y le permiten expresar su esencia.

Es soltera, tiene 27 años y ha desarrollado una carrera enfocada en la creatividad y la comunicación, pilares que también ha trasladado al universo de la moda.

Para ella, el modelaje no es únicamente una plataforma de visibilidad, sino una herramienta para inspirar a otras mujeres a reconocerse, empoderarse y proyectarse con autenticidad, su vida profesional transcurre entre la creación visual, la moda y la disciplina del entrenamiento físico, espacios en los que logra canalizar energía y equilibrio.

¿Cuál es el mensaje que desea llevar Eliana Duque Salazar, la candidata del Valle del Cauca a Miss Universe Colombia, el reality?

Eliana se describe como una mujer carismática que ha sabido enfrentar los obstáculos del ámbito profesional sin dejar de lado su esencia humana, considera que la constancia y la disciplina son la base de su crecimiento, tanto en el área personal como en la parte profesional.

Su propósito es representar a Colombia y ser vocera de iniciativas enfocadas en el arte, el emprendimiento y la educación visual, demostrando que la belleza puede convertirse en una herramienta de transformación y legado.

¿Por qué Eliana Duque Salazar quiere representar al Valle del Cauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Más que participar y ganar reconocimiento nacional, Eliana Duque Salazar aspira a aprovechar Miss Universe Colombia, el reality, como una plataforma para materializar proyectos sociales.

Su visión está enfocada en tres ejes, el arte como herramienta de comunicación, el emprendimiento femenino como motor económico y la educación visual como camino hacia nuevas oportunidades.

Gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality.

Miss Universe Colombia, el reality, promete una temporada llena de aprendizaje, inspiración y emoción, las participantes contarán con la orientación de un equipo de expertos que acompañará su preparación integral.

Un panel de jurados conformado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar será el encargado de evaluar su evolución y desempeño a lo largo del proceso, además, la audiencia podrá vivir esta experiencia en tiempo real a través de la señal en vivo del Canal RCN, descargando la App y en redes sociales, usando el hashtag #MissUniverseColombia.