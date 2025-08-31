¿Quién es Dayana Ángulo, la candidata de Casanare en Miss Universe Colombia, el reality?

Colombia se prepara para conocer a su próxima Miss Universe y una de las candidatas es la que representa al departamento de Cauca, su nombre es Dayana Ángulo Vega.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Ella es Marlyn Dinas, candidata de Miss Universe Colombia que fue novia de Pirry: así lucían juntos

¿Quién es Dayana Ángulo, la candidata de Casanare en Miss Universe Colombia? Edad, ocupación, estatura y demás

Dayana Ángulo Vega tiene 25 años, nació en el municipio de Yopal, es relacionista pública, mide 1.73 m.

En Miss Universe Colombia, el reality, la representante del Casanare espera tener una voz auténtica, quien no solo se desempeña en el ámbito de las relaciones, también modela y es presidenta de la Fundación Alianza Vida y Esperanza.

No todo ha sido color de rosa para Dayana, ya que uno de los momentos más difíciles fue por cuenta de una enfermedad que enfrentó su mamá.

Además, no solo quiere llevar a su natal Yopal y Casanare en el título, sino que busca resaltar la diversidad al ser una mujer afrodescendiente que eleva la equidad, la representación y el acceso a oportunidades reales para todas.

Dayana Ángulo Vega | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quiénes son las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cómo Dayana Ángulo ve a Miss Universe Colombia, el reality?

Para la representante del Casanare, la preparación es importante. Ve a Miss Universe Colombia como una meta que trasciende lo personal en el sentido de que, dado el caso en el que gane, destaca lo colectivo.

Es decir, Dayana Ángulo considera que portar la corona de Miss Universe Colombia es un puente entre realidades, es dar voz a las causas que no hacen ruido y simbolizar de una Colombia que se reconoce en su pluralidad.

¿Qué curiosidades o datos importantes tiene Dayana Ángulo, Casanare en Miss Universe Colombia?

Es relacionista pública en la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Indonesia.

Lidera proyectos de inclusión, autoestima y salud mental para mujeres afrocolombianas e indígenas.

Entre sus gustos, destaca el yoga, el tenis, el entrenamiento funcional y el bienestar integral.

Participó en el Reinado Nacional del Arroz y Miss Global International Colombia.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Ellas son todas las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality: nombre, edad, ocupación

¿Qué es Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, es el formato transmitido por Canal RCN que busca elegir a la soberana colombiana que va a representar a toda la nación en Miss Universe 2025, cuyo lugar será en Tailandia en noviembre.

El formato es presentado y producido por Claudia Bahamón, quien acompañará a las representantes. Por otro lado, los jurados del reality son el diseñador Hernán Zajar, y las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Claudia Bahamón es la presentadora y productora de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Centenares de mujeres se presentaron, dejando claro la influencia que tiene Miss Universe Colombia en el país.

Miss Universe Colombia, el reality, promete una elevada competencia para elegir a la mujer más real del país. Para ver el programa y estar a tanto de todo se puede gratis la app del Canal RCN, clic aquí.